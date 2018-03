Cruzando fronteiras com Weill

ALLAN KOZINN , THE NEW YORK TIMES , O Estado de S.Paulo

Até não muito tempo atrás, Kurt Weill era conhecido principalmente como o compositor de várias canções de sucesso, em geral em versões muito diferentes dos seus contextos originais, frequentemente transgressivos. Louis Armstrong, Frank Sinatra e Ella Fitzgerald transformaram Mack the Knife em um jazz standard frenético, e Bobby Darin fez desta música um sucesso popular mais suave.

Os fãs da Broadway conheceram September Song, uma sobrevivente de Knickerbocker Holiday, de 1938, uma canção há muito esquecida. E a geração do rock conheceu a versão de Alabama Song dos Doors, sem saber que, em 1930, ela fazia um sucesso estrepitoso em Berlim - e era a ária principal de uma ópera.

Hoje, Weill (1900-1950) ocupa uma sólida posição no panteão dos compositores do século 20, e a flexibilidade que, durante a sua vida, lhe fora imputada por aqueles que gostam de classificar gêneros - seria ele um compositor clássico sério ou um mero autor de canções populares da Broadway? - torna-o o precursor dos autores que cruzaram as fronteiras da música.

Além disso, a ideia de que Weill modificou o estilo de suas composições quando chegou aos EUA, em 1935, foi em grande parte desacreditada. Apesar de tudo, é verdade que os shows que ele escreveu para as peças da Broadway - Johnny Johnson, Lady in the Dark e Lost in the Stars entre eles - revelam uma opulência melódica na qual é possível aspirar ao romantismo otimista dos musicais dos anos 1940.

Entretanto, Weill assimilou o estilo do teatro americano mais como um complemento do seu vocabulário do que uma mudança de direção. E num grande número de aspectos importantes - da feitura das melodias à complexidade da orquestração -, estas obras mesclam lirismo e aspereza que talvez remontem às obras de Weill da época de Berlim, A Ópera dos Três Vinténs e Ascensão e Queda da Cidade de Mahagonny - as fontes inspiradoras de Mack the Knife e Alabama Song, respectivamente.

Era de esperar que Weill fosse um tema ideal para Ethan Mordden, respeitado e prolífico autor especialista em óperas, teatro musical e cinema. Na realidade, ele é tratado com simpatia e abundância de informações em Love Song - The Lives of Kurt Weill and Lotte Lenya (St. Martin's Press, 334 págs., US$ 29,99), a biografia do compositor e de sua mulher, a cantora Lotte Lenya, cuja voz de soprano sem nenhum polimento constituiu uma força inspiradora para Weill.

Mordden relata magistralmente os elementos biográficos essenciais, e oferece uma visão de como as obras de Weill saíram do papel para o palco. Não surpreende que, na turbulência da época de Weill, os três primeiros capítulos sigam na realidade três temas distintos: o próprio compositor, nascido em 1900 numa família judia de músicos em Dessau, na Alemanha; Lenya, nascida Karoline Wilhelmine Charlotte Blamauer, numa família católica de operários de Viena, em 1898; e o conturbado período da história europeia, desde os anos imediatamente anteriores à Primeira Guerra até a queda da República de Weimar, e a ascensão dos nazistas, que determinou o encerramento da experiência europeia para o casal Weill.

Segundo os nazistas, os crimes de Weill começavam por sua origem judia, mas eram também artísticos. Suas primeiras composições para concerto, embora não fossem tão iconoclastas quanto, por exemplo, as de Schoenberg, tinham uma aspereza irritante que os nazistas achavam detestável, e as óperas, em que ele fundia músicas de cabaré, jazz e gêneros mais modernistas - sem falar em seus libretos de tendência esquerdista do agrado de Bertolt Brecht e de Georg Kaiser, que refletiam praticamente todos os aspectos da música contemporânea que os nazistas deploravam por considerá-la decadente.

Weill, de início sozinho, e mais tarde com Lenya, foi para Paris logo depois que os nazistas tomaram o poder, e em seguida para NY, onde colaborou com Max Reinhardt, Maxwell Anderson, Moss Hart, Ira Gershwin e outros numa série de sucessos e fracassos da Broadway, e com Elmer Rice e Langston Hughes em Street Scene, um trabalho duradouro ainda ouvido nos templos da ópera de todo o mundo.

Mas embora o livro de Mordden seja bastante abrangente, não acrescenta novas pesquisas sobre este tema. Frequentemente, parece menos uma biografia tradicional do que mais a repetição de um refrão que ocasionalmente escorrega na crítica ácida e num texto de entretenimento.

A introdução de George Davis, o segundo marido de Lotte, e arquiteto do renascimento da música de Weill depois da morte do compositor, em 1950, é particularmente surpreendente. Ela começa com a caracterização de Davis como "um exemplo do tipo de homossexual comum nas grandes cidades da sociedade ocidental nos últimos séculos".

Mordden tem outras tiradas do gênero. Por exemplo, Brecht é um anti-herói semicômico: Mordden não se cansa de falar que o compositor cheirava mal, costumava pegar algumas ideias literárias e depois fazer seus assistentes trabalharem por ele e sobre a discordância entre seus ideais supostamente socialistas e sua aversão a compartilhar créditos e royalties. No entanto, talvez seja ir longe demais, considerando a abundante concorrência, chamá-lo de "o maior escroque da literatura".

O que falta é uma descrição das personalidades reais de Weill e Lotte. Quando Mordden cita Weill (em geral em relação à sua correspondência), raramente é para discutir suas ideias sobre música, ou especificamente sobre sua obra, mas para falar de sua atitude hostil para com vários dos seus colaboradores.

Aparentemente, a fonte da qual Mordden extraiu estas citações, Speak Low (When You Speak Love): The Letters of Kurt Weill and Lotte Lenya, pinta um retrato mais completo.

Assim como The Days Grow Short: The Life and Music of Kurt Weill, a biografia pioneira de Ronald Sanders de 1980. O que Mordden oferece é um comentário ora jocoso ora hostil, sobrecarregado de opiniões pessoais sobre o mundo de Weill e Lotte. Mas se o leitor quiser explorá-lo mais seriamente, o lugar mais apropriado para começar é o livro de Sanders. / TRADUÇÃO ANNA CAPOVILLA