Cruise e Katie celebrarão primeira festa de recém-casados Os recém-casados Tom Cruise e Katie Holmes pensam em celebrar sábado sua alegria com amigos e pessoas próximas na primeira festa que oferecerão em Los Angeles após seu casamento, realizado dia 18 de novembro em Bracciano, na Itália, em cerimônia marcada pelo segredo. Após duas semanas de lua-de-mel nas Ilhas Maldivas, Cruise, de 44 anos, e Katie, de 27 anos, continuarão a celebração, neste caso em Los Angeles, cidade na qual residem. Segundo confirmou um porta-voz de Cruise à imprensa, a festa acontecerá no sábado na casa da companheira de produção, Paula Wagner, e de seu agente, Arnold Robinson. Trata-se de um convite para os que não puderam estar no casamento italiano, ao qual estiveram presentes, entre outros, Will Smith e Jada Pinkett; Jim Carrey e sua namorada Jenny McCarthy; Brooke Shields e seu marido Chris Henchy; Jennifer López e Marc Anthony; e Victoria Beckham, esposa do jogador David Beckham. Fica a incógnita de se a apresentadora da televisão americana Oprah Winfrey, uma das mais devotas seguidoras do ator e à qual confessou pela primeira vez em televisão seu amor por Katie, estará convidada nesta ocasião. Cruise e Katie são os pais de Suri, que nasceu em maio deste ano. Cruise tem outros dois filhos, Isabella e Connor, adotados durante seu casamento com a também atriz Nicole Kidman.