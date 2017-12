Cruise e Holmes se casam na Itália em meio a muito mistério A expectativa da mídia e os rumores envolvem os últimos preparativos do casamento de Tom Cruise e de Katie Holmes, que acontece neste sábado em um castelo nas proximidades de Roma. Este pode ser considerado não apenas o "casamento do ano" como também a união matrimonial de dois artistas com o maior número de segredos jamais visto, pois, fora o local do evento - o castelo Odescalchi do lago de Bracciano -, nada mais foi divulgado. Para os paparazzi, o grande desafio é descobrir a hora do casamento. Buscando solucionar a questão, a imprensa local lança mão de vários recursos, dentre os quais a previsão de que os noivos chegarão ao local entre as 6h e 8h de Brasília e que a cerimônia deve ocorrer por volta das 13h de Brasília. Além disso, a lista de convidados foi mantida em sigilo total. Entretanto, a grande quantidade de famosos que tem chegado à capital italiana, quando faltam menos de 24h para o casamento, permite antever a magnitude do evento. Nesta sexta, o casal David e Victoria Beckham e o ator e cantor americano Will Smith chegaram a Roma, localidade na qual aterrissaram ontem Brooke Shields, Jim Carrey e Jennifer López. Entretanto, todos se perguntam se John Travolta comparecerá ou não. Não é de estranhar que os segredos sejam tantos se, como afirmou uma emissora italiana, Cruise realmente ameaçou multar em um milhão de euros os colaboradores que revelarem detalhes fundamentais sobre o desenvolvimento da cerimônia. Desde que chegaram a Roma, Cruise e Holmes apareceram em público em poucas ocasiões: a primeira na última quarta-feira, quando foram a um jantar oferecido pelo prefeito de Roma, Walter Veltroni, e em outras duas oportunidades na quinta, uma para comer em um famoso hotel e outra antes de um jantar oferecido para os convidados do casal. Cruise e Holmes, acompanhados a filha de sete meses Suri e das duas crianças adotadas pelo ator, se mostraram sempre relaxados e sorridentes. O que não é nenhum mistério é que a Prefeitura de Bracciano, onde será o casamento, cobrará a cada fotógrafo mil euros para ficar nas janelas dos edifícios que se voltam para o castelo. Além disso, correm rumores de que algumas pessoas estão cobrando 2.500 euros pelo aluguel de janelas que tem uma boa visão do local da cerimônia. Outros números que circulam em Roma sobre o casamento são que a cerimônia completa custará 2,5 milhões de euros, sendo 1,5 milhão deles gastos no aluguel do castelo, e que os noivos convidaram 250 pessoas, grupo um pouco menor que o número de jornalistas credenciados no município de Bracciano para tentar cobrir o evento. História do castelo E para que não falte nenhum mistério, a imprensa local pesquisou a história do castelo de Odescalchi, construído na segunda metade do século 15 pela família Orsini. Como bom castelo de família nobre, o Odescalchi também tem seu fantasma, o da duquesa Isabella de Medici, a mulher infiel assassinada pelo marido traído no final do século XVI. Conta a lenda que Isabella, uma jovem consorte do duque de Bracciano, Paolo Giordano Orsini, tinha numerosos amantes que conseguiam chegar a seus aposentos através de uma porta secreta. Exigente e caprichosa, a duquesa castigava os que não conseguiam satisfazê-la e os fazia sair por outra porta, que dava em um poço profundo no qual havia estacas de ferro onde os desafortunados amantes encontravam a morte. Quando o duque soube das aventuras de sua mulher, a princípio não quis dar crédito aos rumores, mas, para tirar suas dúvidas, conseguiu se esconder e escutar Isabella confessando seus pecados. Com a honra ferida, o duque estrangulou a esposa e, embora Isabella tenha sido morta durante as férias na residência que tinham em Florença, seu fantasma vaga no Castelo deOdescalchi.Muitos asseguram ter visto a duquesa no castelo, pincipalmente no quarto onde tinha seus encontros amorosos proibidos.