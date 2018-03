CRÔNICA RADICAL DE UMA ESTRANHA POSSESSÃO

O romeno Cristian Mungiu fez grande furor há alguns anos com seu Quatro Meses, Três Semanas e Dois Dias, um estudo radical sobre a questão do aborto em seu país, vencedor da Palma de Ouro em Cannes em 2007. Agora reafirma sua preferência por temas polêmicos com Além das Montanhas, falando de fé, intolerância religiosa, sexualidade reprimida e morte.

O filme é violentamente anticlerical. Mas não de maneira sistemática ou obstinada. Não contrapõe um fanatismo a outro. Devassa as muralhas de um monastério e acompanha o quanto de sentimentos menos piedosos pode se ocultar sob o manto da fé e dos melhores sentimentos espirituais. Apesar de baseado nos livros não ficcionais de Tatiana Nicolescu Bran, evoca, sem dúvida, uma obra clássica dessa temática, A Religiosa, do iluminista francês Denis Diderot, filmada por Jacques Rivette.

A história é a de duas jovens que foram amigas e se reencontram num monastério. Alina (Cristina Flutur) e Voichita (Cosmina Stratan) tiveram um passado do qual pouca coisa se sabe. Boa parte da história se move nesse ambiente lacunar, de modo a não torná-la determinista e explicativa. Em todo caso, o que vemos é que uma das duas, Voichita, sente que encontrou sua vocação religiosa e lá decide ficar. De Alina, sabemos que morou na Alemanha e deseja voltar para lá em companhia de Voichita.

É óbvio que existe uma tensão sexual poderosa entre Alina e Voichita. E esse será o ponto de conflito tanto no relacionamento entre as duas quanto na reação que despertam entre as religiosas e o padre que as comanda.

Como se sabe, não apenas de exercícios espirituais é feita a natureza humana e, dessa forma, os conflitos não tardam em aparecer. Todos eles confluem para a figura de Alina. É a mais rebelde, a mais ostensivamente erotizada, além de incapaz de guardar para si os sentimentos e pensamentos. Em suma, é presa perfeita para funcionar como uma espécie de bode expiatório de tudo que não vai bem no ambiente tão artificial do monastério.

O filme é notável. E Mungiu tem seu estilo. À sua maneira direta, seca, despojada, reserva imagens tão polêmicas quanto as de Quatro Meses, Três Semanas, Dois Dias. Prepara, com sabedoria e paciência, o clima para o que virá de chocante mais tarde. Vale-se da sensação claustrofóbica do isolamento para criar uma atmosfera de medo e paranoia, a sensação de que, no monastério, nada escapa à vigilância de quem nele habita. Todos são cúmplices nessa atmosfera de controle e repressão. E o que deve ser detectado e evitado com tanto afinco? A sexualidade, no caso representada por Alina. O sexo é o que pode desfazer o arranjo tão bem urdido do monastério, é o que pode transtornar a ordem estabelecida e arrastar a todos pela via do pecado. O sexo é anárquico, passa por cima de conveniências, hierarquias e da disciplina. Deve ser domado pela instituição.

E deve ser domado em seus termos, isto é, na esfera do "espiritual". Como a sexualidade sem controle não pode ser reconhecida como natural (porque isso seria um contrassenso dogmático), será preciso interpretá-la como expressão de uma força maligna. Isto é, como uma possessão. A possuída não é má em si mesma; apenas empresta o corpo a uma energia maligna que a transcende. Para livrar do mal essa alma boa será preciso atacar a casa onde ele se abriga - o corpo. Daí a justificativa para as mortificações, seja neste monastério imaginário, seja na dos tempos bem reais da Santa Inquisição católica. Por vezes, é preciso matar o corpo para salvar a alma.

Enfim, esse clima pesado de Além das Montanhas pode ser visto apenas como o drama de duas pobres moças envolvidas em algo que vai muito além da sua capacidade de dominar as circunstâncias. Ou como libelo contra a intolerância religiosa e o fanatismo. É tudo isso mesmo. Mas é também um estudo sobre a convivência problemática entre o Estado laico e as zonas de obscurantismo que persistem na sociedade, nela crescem e a ameaçam. Pensando bem, não é um tema tão distante de nós.