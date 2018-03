Cronenberg e a aventura da mente E o Festival do Rio segue exibindo suas atrações. O novo David Cronenberg, que será lançado no Brasil pela Imagem, recria os primeiros anos da psicanálise por meio da relação entre Freud, Jung e Sabina Spielrein e é um dos melhores filmes do autor, que investiga a aventura da mente e se mantém fiel a seus temas sem necessidade de ser grotesco nem bizarro. O Festival do Rio está apresentando grandes atrações de Veneza - os filmes de Cronenberg e o de Emanuele Crealese, o belo Terraferme -, mas a cereja do bolo no Lido, o vencedor do Leão de Ouro, está sendo reservado pela distribuidora Imovision para a Mostra de São Paulo. A própria ligação pessoal de Leon Cakoff e Alexander Sokurov explica por que Fausto vai para Sampa. / L.C.M.