Crivella diz ser contra ida da mostra 'Queermuseu' para o Rio

RIO - O prefeito do Rio, Marcelo Crivella (PRB), publicou neste domingo, 1, no Facebook, um vídeo no qual rechaça a vinda da mostra “Queermuseu” para o Rio. A exposição realizada pelo Santander Cultural em Porto Alegre acabou fechada após protestos de um grupo de pessoas ligados ao Movimento Brasil Livre (MBL). Para o movimento, as imagens eram ofensivas e faziam apologia à pedofilia e zoofilia. Crivella parece alinhado com esse entendimento.

No início do vídeo, um grupo de pessoas afirma: "eu não quero no Rio de Janeiro exposição de pedofilia e zoofilia". O prefeito aparece logo em seguida. “Tá vendo? É por isso que aqui no Rio a gente não quer essa exposição. Saiu no jornal que ia ser no MAR (Museu de Arte do Rio). Só se for no fundo do mar, porque no Museu de Arte do Rio não”, diz Crivella.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na mesma publicação, na descrição do vídeo, algumas frases parecem fazer referência à exposição em que o artista fluminense Wagner Schwartz se apresentou nu, no Museu de Arte Moderna (MAM) de São Paulo. A interação de uma criança acompanhada pela mãe com o artista durante a performance gerou polêmica nas redes sociais e protestos fora delas. O vídeo postado por Crivella hoje traz as seguintes afirmações: “Não é legal estimular uma criança a tocar em um homem nu em "nome da arte"” e “É preciso respeitar a família, vamos cuidar das nossas crianças!”.