CRÍTICOS PREMIAM FEBRE DO RATO A Associação Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine) anunciou os vencedores de seu 2.º prêmio de melhores do ano. O filme Febre do Rato, dirigido pelo pernambucano Cláudio Assis, foi escolhido como melhor longa brasileiro. Já o iraniano A Separação, de Asghar Farhadi, venceu a categoria de melhor longa-metragem estrangeiro. Outra obra premiada pelos críticos foi O Duplo, de Juliana Rojas, considerado melhor curta-metragem do ano. A eleição dos premiados ocorreu este mês. A Abraccine, que tem 90 associados de 15 Estados brasileiros, foi fundada em julho de 2011 durante o Festival de