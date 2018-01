Críticos dos EUA escolhem livros O novelista Jeffrey Eugenides, o escritor de ciência e tecnologia James Gleick e o historiador Manning Marable são alguns dos finalistas anunciados ontem pelo National Book Critics Award, nos Estados Unidos. Eugenides concorre com The Marriage Plot, romance sobre o amor pelos livros. Com The Information, livro sobre a maneira como o homem tem compartilhado informações ao longo do século, Gleick é um dos favoritos entre os autores de não ficção. Ele concorre como Marable, que morreu no começo do ano passado e não viu o lançamento de seu Malcom: A Life of Reinvention, no qual trabalhou por mais de uma década. / AP