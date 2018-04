Crítico de música Lauro Machado Coelho ministra curso

O crítico de música erudita do Estado Lauro Machado Coelho vai ministrar, a partir da próxima quarta-feira, 8, o segundo módulo do curso A História da Música através de Seus Grandes Mestres, na Augôsto Augusta Cultural (Rua Augusta, 2.161). As aulas ocorrerão sempre às quartas-feiras, das 14h30 às 16h30, até o dia 21 de novembro. O curso é prático, apoiado em exemplos em áudio e vídeo para apresentar estilos de época e evolução de gêneros por meio de composições de mestres como Schubert, Weber, Berlioz e Schumann. A mensalidade é de R$ 230. Mais informações pelo tel. 3082-1830 ou pelo site site.