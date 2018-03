CRÍTICO COMBATE DE PEITO ABERTO

Sim, nós tivemos o nosso Henry Louis Mencken. Não era o Paulo Francis, como muitos estimaram. Esse exemplar de que falamos foi "o imperador da crítica brasileira" (expressão usada por Drummond) entre os anos de 1940 e 1950, e o próprio Francis, um sucedâneo no métier, o saudou como exemplo de antiprovincianismo.

Seu nome era Álvaro Lins, pernambucano de Caruaru, e foi um dos mais profícuos intelectuais de sua época. "Se houvesse que se traçar a genealogia do tipo 'diário crítico', então seria preciso, após Montaigne e Gide, falar de Charles du Bos e Álvaro Lins", sentenciou o sociólogo francês Roger Bastide. Já George Bernanos profetizou que ele usufruiria toda a vida do "ódio dos mesquinhos".

A partir de um "rodapé semanal" escrito no antigo Correio da Manhã, no Rio de Janeiro, Lins espraiou influência, polêmica, verve, ironia, destruição e construção no ambiente literário nacional. "E não há dúvida de que o sr. Álvaro Lins é, quimicamente falando, o crítico mais puro que existe hoje em dia no Brasil", disse o insuspeito crítico literário Antonio Candido.

Problema é que ao mito não se contrapunha um testamento adequado em texto. Sua obra ficou encerrada em artigos velhos. Até que, por obra da pernambucana Cepe Editora, saiu este ano o volume Álvaro Lins - Sobre Crítica e Críticos (241 págs, R$ 35), compilação de sua produção entre 1941 e 1963 (ele morreu em 1970, no Rio). A organização é de Eduardo Cesar Maia. É um assombro o frescor das ideias e da sua presença de espírito em embates admiráveis.

Álvaro Lins tinha como mote a ideia de que "certos ódios honram mais do que a solidariedade". Não os cultivava, mas quando eles o atingiam, se nutria deles para crescer no combate crítico. "Eu sou talvez o crítico que, nos seus artigos, menos fornece frases de elogios para a propaganda na capa dos livros", divertia-se.

"O pomposo Afonso Arinos de Melo Franco faz-me lembrar o personagem do conto Um Homem Célebre, de Machado de Assis: nasceu para fazer polcas; e quer fazer sonatas à Beethoven...."

Brémond, Baléry, Joyce, Machado, Dostoievski, Mário de Andrade, Goethe, Flaubert: tudo passava pelo seu coador.

"A propósito de Gilberto Freyre, eu havia escrito: é um cético com a nostalgia da Igreja e de Deus. Dias depois ele me respondeu: o seu caso é exatamente o contrário: um católico com a nostalgia do ceticismo. Essa resposta me deu a esquisita sensação de quem se vê descoberto. Um católico com a nostalgia do ceticismo, esta frase é meu próprio retrato. O retrato de uma contradição interior que nenhum recurso dialético consegue apaziguar."

"Ontem, por acaso, longa conversa literária com Oswald de Andrade. Evidentemente, nossas ideias nunca se encontravam. Sentia que ele estava a dizer as coisas mais tolas e mais idiotas sobre literatura", escreveu Lins. "Contudo, as minhas respostas vinham difíceis e penosas. Toda discussão literária me perturba. Compreendo, nessas ocasiões, a extensão daquele constrangimento que os franceses chamam de 'trac' e que levava Edmond de Goncourt a dizer que, ante dois imbecis desconhecidos, ele se tornava mais imbecil que eles..."