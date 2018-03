Crítico Antonio Candido é homenageado em São Paulo

"Não sei se devo fingir uma agradável surpresa", brincou o crítico literário Antonio Candido ao ganhar, da organização da Flipoços, na tarde desta terça-feira, 06, uma placa em sua homenagem. Patrono da festa literária que será realizada em Poços de Caldas entre os dias 28 de abril e 6 de maio, Candido, 93 anos, já tinha recebido a tal placa em outubro, quando começou a ser gravado, em sua casa, o documentário que será exibido na abertura do evento. Isso porque ele tem evitado viagens longas e teve de recusar o convite para voltar à cidade onde passou a infância e adolescência. Como ir à sede da Câmara Brasileira do Livro, em São Paulo, seria mais tranquilo, a organizadora Gisele Corrêa Ferreira resolveu repetir publicamente a homenagem. "Ganhei duas vezes", disse o crítico bem-humorado.

Em sua 7ª edição, a Flipoços espera receber, no Espaço Cultural Urca, 80 mil visitantes durante o evento - o dobro do ano passado. Uma diversificada programação, com debates relacionando a literatura com temas como quadrinhos, humor, espiritualidade, jornalismo, gastronomia, negócios e sexualidade, por exemplo, é a arma para atrair mais pessoas.

Entre os autores que já confirmaram presença estão Ferreira Gullar, Luis Fernando Verissimo, Zuenir Ventura, Reinaldo Moraes, Veronica Stigger, Caco Galhardo, Paulo Caruso, Fernando Gabeira e Guilherme Fiuza. Uma novidade é que pela primeira vez o evento recebe uma escritora estrangeira. A holandesa Franca Treur vem ao Brasil para lançar o romance Confetes na Eira (Livros de Safra).