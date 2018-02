Crítico analisa obra de Banjamin Antonio Guerreiro, crítico literário do jornal Expresso, de Portugal, faz palestras nesta semana, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O jornalista prepara-se para uma tese de doutorado sobre o filósofo, crítico e ensaísta alemão Walter Benjamin, na Universidade Nova de Lisboa, e fala sobre a relação entre a obra de Benjamin e os trabalhos do historiador e teorista Aby Warburg. Guerreiro faz também uma palestra dedicada a Warburg. As palestras têm entrada gratuita e ocorrem terça, às 17 horas, e quarta-feira, às 10 horas, na Escola de Comunicação da UFRJ. Campus da Praia Vermelha. Avenida Pasteur, 250, Rio.