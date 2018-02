ELEANOR FRIEDBERGER

LAST SUMMER

Megen

Preço: U$S 13

Boas histórias como numa antiga caixa de Polaroids

Demorou um bocado, mas finalmente Eleanor Friedberger conseguiu se desgarrar de seu irmão Matthew e constituir seu primeiro registro solo. Nada que aponte para o fim do Fiery Furnaces, como ela mesma já fez questão de declarar. A nova experiência, 11 anos e 9 discos depois, vem para dar vazão a uma personalidade musical autêntica e quase sempre irresistível. Não há canção de Last Summer que não fique melhor a cada ouvida. Adepta de um indie pop ágil, marcado por teclados borbulhantes, a musa norte-americana vasculha as próprias memórias para dar cor a narrativas fragmentadas, sedimentadas em cenários familiares. Nova York, sua casa desde a adolescência, é evocada nessas divertidas lembranças, como no funk Roosevelt Island, em que relata um dia quente de verão na estreita ilha do East River. Já em My Mistakes, que abre o disco, um acidente de carro pontua reflexões desconexas, como num diário da época de adolescente. O principal mérito está em aproveitar dessas reminiscências para recriar sensações e estados de espírito. Um deleite para quem gosta de boas histórias. / EMANUEL BONFIM

INDIE FOLK

BEIRUT

THE RIP TIDE

Pompeii Records

Preço:U$S 13 (site oficial da banda)

Beirut reafirma pluralidade em disco econômico

Na alegoria proposta pelo Beirut, a música estabelece referências esparsas, em especial com os Bálcãs, para servir de arsenal a um pop arrebatador. É o inusitado que funciona: uma banda americana que não cresceu no Leste Europeu, mas capaz de incorporar aquele som com maestria. O prodígio Zach Condon, líder da trupe, é quem conduz todo este fervor multicultural, que ainda agrega música cigana, francesa, mexicana, e por aí vai. Em seu mais novo álbum, vazado na internet mais de um mês antes do lançamento oficial, o indie folk balcânico do grupo se mantém intacto, privilegiando os sopros, ukeleles e vocal melancólico, mas inova ao dar mais peso aos teclados, caso da faixa-título The Rip Tide. A aproximação com a música eletrônica não tem firula, serve de base para a mais ensolarada do disco, Santa Fe. Intricada, porém, é Candless Fire, com alternâncias rítmicas e refrão pomposo. Exótico, o som do Beirut nunca foi tão convencional, mas bom o suficiente para esquecer do clipe infernal da Banda mais Bonita da Cidade. / E.B.

ORQUESTRA SAGA

APRESENTA SOCIEDADE AMIGOS DA GAFIEIRA

Selo Sesc

Preço: R$ 20

Suingue para matar a saudade das boas gafieiras

Entre os gêneros clássicos da música brasileira revitalizados por jovens cantores e instrumentistas, a charmosa e maliciosa gafieira tem andado em alta. A Gafieira São Paulo, com a bela voz e a graça de Verônica Ferriani como destaque, já plantou sua semente em palcos da Pauliceia e em CD. Agora é a carioca Orquestra Saga que chega com um bom álbum em que recebe convidados e recria grandes sambas em ritmo de dança de salão. Apesar da versão modorrenta de Seu Jorge para Zé do Caroço (Leci Brandão), Orquestra Saga Apresenta: Sociedade Amigos da Gafieira traz uma irresistível coleção de temas suingados que fez o poeta Paulo Cesar Pinheiro, letrista de três das melhores faixas do CD, expressar saudade do Clube do Samba, de João Nogueira, no texto do encarte. Clássicos de Orlandivo, Milton Nascimento e Fernando Brant, Ary Barroso, Cartola, Nathan Marques e Ana Terra estão à altura dos convidados Paulo Moura, Bocato, Fabiana Cozza (foto), Proveta e Wilson das Neves, convivendo com novidades nem tão empolgantes. Mas o balanço é positivo. / L.L.G.

