BON IVER

Jagjaguwar

Preço: US$ 10

Bon Iver e a arte do Lamento

O falsete de Justin Vernon, líder do Bon Iver, espalha uma melancolia de beleza estarrecedora. É ao mesmo tempo etérea e visceral. Anuncia saudade e tem raízes firmes porém veladas no blues. Vernon ficou conhecido quando Skinny Love se tornou uma das canções românticas mais famosas de sua geração ao ser lançada no disco For Emma, Forever Ago, de 2008. Uma obra-prima. Em seu novo disco, Bon Iver, disponível para streaming no site do New York Times e da NPR, Vernon não deixa a desejar. A sinceridade de suas melodias são a constante, seja em canções country ou em Beth/Rest, que dá um toque de cinismo ao disco com seu arranjo de pop cafona que lembra trilhas de novela do início dos anos 90. As músicas, quase todas batizadas com nomes de cidades americanas, semeiam uma tristeza meditativa, que banha a alma em vez de levá-la à catarse. Holocene, por exemplo, cresce lentamente acompanhada por uma marcha militar. Saxofones juntam-se à banda, adicionando camadas de ruídos até que Vernon chega ao ápice de seus lamentos. / ROBERTO NASCIMENTO

INDIE ROCK

KAISER CHIEFS

THE FUTURE IS

MEDIEVAL

Fiction/b

Preço: £7,50

Marketing esconde ausência de grandes canções

Q uando o Radiohead lançou In Rainbows sem preço definido, não estava em jogo só a constatação do esfacelamento da indústria. Prevalecia um questionamento: "Qual o valor de uma obra?". Quatro anos depois, o Kaiser Chiefs dá um sentido mais anárquico à proposta. Abandona a ideia de "obra predefinida" para jogar nas mãos do consumidor a chance de montar seu próprio tracklist. O processo é simples: por £7,50 você seleciona 10 das 20 músicas no site da banda e cria sua versão personalizada de The Future Is Medieval. E o mais chocante: cada álbum gerado entra num catálogo do site e pode ser comprado por outros. Quando adquiridos, os autores são remunerados em uma libra por venda. Negócios à parte, o pacote de canções dos Chiefs tem de tudo um pouco: britpop dos 90, synth dos 80, power pop dos 60 e aquele típico cinismo inglês. Child of Jago, com seu charme sci-fi, If You Will Have Me, com vocal à la John Lennon, e When all Is Quiet, com sua harmonia arrebatadora, são preciosidades num disco de fôlego, mas sem um hit. / EMANUEL BOMFIM

ROCK PROGRESSIVO

RUSH

MOVING PICTURES - DELUXE

Mercury

Preço: R$ 50

Obra-prima do prog-rock em edição de luxo

Sumidade entre os fãs de prog-rock, a obra-prima do trio canadense foi o mote da turnê Time Machine, que passou pelo Brasil em 2010. Trinta anos depois de seu lançamento, o álbum ainda soa poderoso e agora renasce em versão luxuosa, com DVD bônus em áudio 5.1 Surround. Boa oportunidade de revisão dessa sonoridade que tirava o pé do progressivo dos anos 1970 e pavimentava sua entrada no synth-rock dos anos 1980 - quase que dividindo as duas décadas. O resultado é um trabalho mais solto e variado, sem tantas preocupações estilísticas e virtuosísticas. Além de Tom Sawyer, seu clássico maior, o disco traz várias outras facetas da banda: o embalo pop de Limelight, a pirotecnia sonora de YYZ, os últimos resíduos do progressivo em The Camera Eye, e uma incursão pelo new wave em Vital Signs. Num período em que a indústria fonográfica passava por uma transição, com a chegada do videoclipe e da MTV, Moving Pictures é um bom porta-retrato desse tempo - e o Rush soube tirar o máximo desse partido artístico. / DIOGO SALLES

