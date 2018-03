ADELE

21

XL Recordings

Preço: U$S 11

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para cravar o nome na história do pop moderno

O impacto causado com 19, em 2008, tinha a ver, em parte, com o furacão Amy Winehouse e a onda vintage adotada por novos talentos britânicos na época. Adele estava no miolo, mas era apenas "mais uma", ainda que Chasing Pavements revelasse um futuro brilhante. Dois anos depois, quando a fanfarrona Amy já não representa nenhuma ameaça, a jovem cantora retorna com pompa e estilo para cravar seu nome na história recente da música pop. 21 foi talhado para virar sucesso mundial, com claras intenções de conquistar a audiência americana, por isso a inclinação ao country e ao blues. O peso pesado Rick Rubin (Slayer, Beastie Boys e Johnny Cash) ajudou neste mergulho sulista. Mais do que canções certeiras, é a voz desta singela londrina que deixa qualquer um boquiaberto. Além de técnica apurada, a moça possui aquela entrega apaixonada que só grandes divas são capazes de transmitir. Assim, intensa e vulnerável, ela entrega pérolas como a poderosa Rolling in the Deep ou a suingada I"ll Be Waiting, e surpreende por fazer de Lovesong, do Cure, uma bossa doce e romântica. / EMANUEL PONCIANO BOMFIM

OUÇA TAMBÉM

TOO HURT TO DANCE

Artista: Duffy

Álbum: Endlessly

Gravadora: Universal

Preço: R$ 29, em média

SAMBA

CARLINHOS VERGUEIRO

DÁ LICENÇA DE CONTAR

Biscoito Fino

Preço: R$ 29,90

Tributo a Adoniran feito por quem manja do riscado

De todas as homenagens rendidas ao centenário do maior sambista de São Paulo, Adoniran Barbosa (comemorado no dia 6 de agosto de 2010), seguramente a melhor - pelo menos em termos discográficos - é lançada agora por Carlinhos Vergueiro (foto). A qualidade do trabalho se deve em grande parte ao fato de Carlinhos ter desfrutado de um convívio estreito com João Rubinato (nome de batismo do gênio de Valinhos), tendo sido parceiro dele em dois temas registrados neste álbum: Minha Nega, composta também com Paulinho Boca, e Torresmo à Milanesa, na qual divide os vocais com a filha Dora Vergueiro. Dá Licença de Contar prima por arranjos bem cuidados, com um belo time de instrumentistas que soube enfrentar um repertório de clássicos (Samba do Arnesto, Apaga o Fogo Mané, Tiro ao Álvaro, As Mariposa e Aguenta a Mão João) sem cair na mesmice interpretativa. Destaque também para as participações de Martinho da Vila, em Saudosa Maloca, e Chico Buarque, em Bom Dia Tristeza. / LUCAS NOBILE

OUÇA TAMBÉM

ABRIGO DE VAGABUNDO

Artista: Zeca Pagodinho e Demônios da Garoa Álbum: 55 Anos de Garoa

Gravadora: Som Livre Preço: R$ 30

CROSSOVER

KATHERINE JENKINS

BELIEVE - PLATINUM EDWarner

Preço: R$ 50

Katherine Jenkins: o mesmo CD pela terceira vez

Uma capa diferente, faixas inéditas, um DVD como apêndice e lá vai o pobre fã comprar o mesmo produto pela segunda ou terceira vez. Diante da crise irreversível do mercado de CDs e afins, tem sido cada vez mais comum o apelo descarado das grandes gravadoras para fisgar o consumidor com artifícios como esses. Claro que ninguém é obrigado a gastar mais, mas quem comprou a edição anterior de determinados discos relançados se sente lesado e nem sempre tem a opção de adquirir os bônus separadamente em MP3. Enfim, se você é fã, tome mais essa. Believe, da patricinha da vez do crossover Katherine Jenkins, ganha agora uma terceira versão (Platinum Edition), com três faixas inéditas e um DVD com o "documentário exclusivo" A Year in the Life of Believe. Para quem acredita nela, o encarte do caça-níqueis tem outra isca: o anúncio de que o show de Believe, captado no O2 (Londres), está disponível em DVD e Blu-ray. Exceto pela boa lembrança do tema de La Califfa, de Ennio Morricone, o resto não vale uma moeda. / LAURO LISBOA GARCIA

OUÇA TAMBÉM

WHEN YOU BELIEVE

Artista: Celtic Woman Álbum: Songs from the Heart Gravadora: EMI Preço: R$ 32,90 (www.videolar.com)

RAP

T.I.

NO MERCY

Warner

Preço: R$ 28

Um disco feito entre o vai e vem do xilindró

Só no mundo do hip hop um sujeito vai para a cadeia e sai com moral. É o caso do rapper T.I., que viu o sol nascer quadrado durante nove meses (posse ilegal de metralhadoras) em 2009, foi solto e voltou (cocaína) em novembro de 2010. Enquanto estava livre, deu um jeito de produzir um disco com elenco turbinado. Kanye West, Pharrell Williams, Eminem e Dr. Luke assinam produções e rimam. Mas o resultado é puro Lexotan com Dormonid. Salvo quando T.I. adota um tom apocalíptico na faixa-título, o disco indica que o xilindró afrouxa mais do que caleja./ R.N.

OUÇA TAMBÉM

THE DAY THE NIGGAZ TOOK OVER

Artista: Dr. Dre

Álbum: The Chronic

Gravadora: Trama Preço: R$ 23

POP LATINO

JUANES

P.A.R.C.E.

Universal

Preço: R$ 35

A pedreira de quem canta em espanhol por aqui

A resistência ao idioma espanhol no pop brasileiro é histórico. Um mistério que segue nos fazendo fechar os olhos a tudo, de bom ou ruim, que é gravado pelos hermanos. O cantor e guitarrista colombiano Juanes é o mais novo exemplar do fenômeno, certamente a entrar no time de Alejandro Sanz e Juan Luis Guerra, outros ilustres ainda ignorados por aqui. O que ele faz em P.a.r.c.e é algo entre o romântico e o latin pop nunca com a profundidade de um Fito Paez, mas sempre mais simpático e divertido que o mesmo. Se cantasse em inglês, já seria um sucesso por aqui. / JULIO MARIA

OUÇA TAMBÉM

BACHATA EN FUKUOKA

Artista: Juan Luis Guerra Álbum:

A Son de Guerra Gravadora: Warner

Preço: R$ 32

TRILHA SONORA

CRISTINA AGUILERA E CHER

BURLESQUE

Sony Music

Preço: R$ 25

Estrela caída, Cristina Aguilera imita Etta James

O tempo de estrelato de Cristina Aguilera parece ter passado, mas ela ainda teve o privilégio de dividir os holofotes com a diva Cher no musical Burlesque, que estreia no Brasil no dia 11. No filme é a personagem de Cher quem manda no negócio, mas na trilha sonora, Cristina tem (e perde) a chance de brilhar mais do que a patroa, presente em apenas duas canções. Na primeira faixa do CD, a loura não faz mais do que imitar a interpretação original de Etta James para Something"s Got a Hold on Me. Nas demais, se perde nos velhos vícios vocais: muito vibrato e gritaria para pouca música. / L.L.G.

OUÇA TAMBÉM

WHEN YOU"RE GOOD TO MAMA

Artista: Queen Latifah Álbum: Chicago (Trilha Sonora do Filme) Gravadora: Epic Preço: desde US$ 3,32 (Amazon)