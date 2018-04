THE ORB &DAVID GILMOUR

David Gilmour sai de órbita com o The Orb

A sintaxe da guitarra de David Gilmour, do Pink Floyd, é amplamente conhecida por todo o Planeta. Imagine então colocar aquela guitarra no universo da música mais abstrata de museus e galerias, aquela que Brian Eno conhece tão bem. Esse é o efeito de Metallic Spheres - The Orb Featuring David Gilmour. Vinda da música ambient, house, lounge, a dupla The Orb (Alex Paterson e o produtor Youth) faz seu melhor disco com essa associação com o gigante do rock. O disco é conceitual (duas faixas divididas em temas), todas compostas pelo trio (duas delas também tem autoria de Marcia Mello, violonista, e Graham Nash). Consta que Gilmour enviou algumas de suas canções inacabadas para o trabalho, que foram lapidados. É como se a trip espacial do Pink Floyd entrasse num buraco negro espacial. Dark Side of the Moon num club de Guerra das Estrelas. Divertido, intrigante às vezes, mas sempre bastante melódico - não é uma egotrip sem suingue. Percussão e cânticos sufi com batidão de tecno convivem numa boa (os backing vocals são de Dominique Le Vac). Fazia um tempão que não pintava um disco de um ex-Pink Floyd tão bacana./ JOTABÊ MEDEIROS

BOSSA NOVA

JOÃO

GILBERTO

O AMOR, O SORRISO

E A FLOR

Preço: desde US$ 12,21

A consequência inevitável de "Chega de Saudade"

Enquanto João Gilberto e a gravadora EMI não resolvem a pendenga que impede o relançamento de seus mais importantes álbuns, na Europa tem gente esperta de olho no tesouro. Depois de Chega de Saudade (1959), o selo Él Records lança seu sucessor, O Amor, o Sorriso e a Flor (1960). É só questão de tempo para sair o terceiro, João Gilberto (1961) e completar a trilogia fundamental do pai da bossa nova. Como o primeiro, a versão "não autorizada" do segundo traz diversas faixas bônus com canções dos dois discos nas vozes de Sylvia Telles, Agostinho dos Santos, Isaura Garcia, Alaíde Costa e outros. Sobre o repertório, a voz e o violão de João, tudo é consequência "inevitável" do que ele plantou em 1958. Com Tom Jobim ao piano, direção artística de Aloysio Azevedo e orquestrações de luxo, o disco é só deleite em clássicos de Tom e parceiros, Dorival Caymmi, Carlos Lyra, Roberto Guimarães, a instrumental Um Abraço no Bonfá (de João), uma versão (Trevo de Quatro Folhas) e O Pato (Jayme Silva/Neusa Teixeira). / LAURO LISBOA GARCIA

METAL

HELLOWEEN

TEN

Sony Music

Preço: R$ 30, em média

Halloween volta ao som pesado, mas falha de novo

Após o fracasso de crítica do álbum Unarmed, do ano passado - regravações de sucessos em formato acústico para comemorar os 25 anos da banda, com arranjos muito diferentes e praticamente sem guitarras -, o Helloween volta ao mercado com 7 Sinners. A notícia é boa e é ruim ao mesmo tempo. O quinteto resolveu fazer um som mais rápido e pesado, o que é excelente, mas é ruim porque faltou inspiração - aliás, faz tempo que falta inspiração para os alemães que praticamente inventaram o power metal ou metal melódico.

Os clichês de 7 Sinners estão todos lá, com as mudanças manjadas de tempo e andamento, as letras supostamente filosóficas e as baladinhas metal bem chatinhas. Alguns momentos são realmente ruins, como Where the Sinners Go, uma música que até seria passável se fosse um pouco mais pesada e rápida. Are You Metal, World of Fantasy e If a Mountain Could Talk são as poucas que se salvam. Feito para agradar somente aos fãs incondicionais. / MARCELO MOREIRA

ROCK RURAL

RICARDO VIGNINI

& ZÉ HELDER

MODA DE ROCK

Independente

PREÇO: R$ 25

A viagem de duas violas Atômicas

Se as violas fizessem parte do cancioneiro rock and roll, Ricardo Vignini e Zé Helder seriam heróis. Afinal, são eles que há tempos rompem com essa história de que o instrumento seja limitado e que nasceu só para morar na roça. O que esses caras fazem não é brincadeira. Com 12 cordas de aço cada um, eles pesquisaram obras que melhor aceitariam a linguagem "violística" e fizeram um álbum em que nada soa forçado. Kashmir, do Led Zeppelin, é a perfeita abertura. E o disco segue com Norwegian Wood, In the Flesh, Smells Like Teen Spirit, Aqualung. / JULIO MARIA

POP

BLUBELL

EU SOU DO TEMPO EM QUE A GENTE SE

TELEFONAVA

Ind. Preço: R$ 25

Mas de onde foi que essa garota saiu?

Um terço rock, um terço folk e um outro terço sei lá o quê. Bel Garcia, codinome Blubell, faz você rir não por ser engraçada, mas por ser prazerosa. Os arranjos são cirúrgicos, bem pensados para deixar na frente uma voz que brilha, que corta e que serve pra tudo (jazz, baladas, rock and roll). A riqueza do que se ouve por trás de suas melodias só maquiadas de infantis (Chalala, por exemplo) a deixa bem distante daquela meiguice produzida de Mallu Magalhães. Bel é bem melhor do que isso. Ela soa fresca e orgânica. Dá vontade de ver essa menina no palco já. / J. MARIA

HIP HOP

ARMANDO

PITBULL

ARMANDO

Sony Music

Preço: R$ 25

Pitbull hermano que late não morde

Por mais que o regime de Fidel Castro trance as pernas na corda bamba, não há no pop caribenho nome destemido que lhe encoste o dedo. Nem o rap. Pitbull, nascido em Miami, filho de cubanos, poderia ser esse cara. Mas seu disco, cheio de mulheres e festas, nada fala de justiça aos hermanos. O rapper de espírito "tira o pé do chão" não segue tampouco o caminho do hip "salsa" hop, que usa as levadas campesinas com as batidas duras do gênero americano. Pitbull late contra "males" como o álcool, mas não morde. Sua indignação só deverá ser visível se o seu cedezinho não vender. / J. MARIA

