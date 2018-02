SKANK

SKANK NO MINEIRÃO

Sony Music.

Preço: R$ 29,90

A redundância de mais um registro ao vivo do Skank

No dia 19 de junho, o Skank reuniu 50 mil pessoas no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, para registro de mais um show em CD e DVD. Como é comum nessas ocasiões, o quarteto mineiro recheou o roteiro com um punhado de hits de vários álbuns, desde Jackie Tequila e É Proibido Fumar (Roberto Carlos/Erasmo Carlos), de Calango (1994) até Ainda Gosto Dela, de Estandarte (2008), com participação de Negra Li. Ela também marcou presença no show, registrado na íntegra no CD duplo. Não há muito o que dizer de uma gravação ao vivo desse tipo, porque qualquer banda que reúna uma multidão num estádio o resultado é sempre igual: muita euforia e barulho, todo mundo gritando e cantando junto todos os hits. De novidade mesmo há o reggae De Repente (parceria de Samuel Rosa e Nando Reis) e a balada folk Fotos na Estante (de Samuel e Rodrigo Leão), ambas em versões de estúdio (além do registro ao vivo da primeira), que não são nada demais. O DVD tem clipes de canções dos dois álbuns mais recentes e um making of do show. Tudo cheira a redundância para quem não participou da festa, mas é bacana como souvenir para os fãs. /LAURO LISBOA GARCIA

INSTRUMENTAL

SaGRAMA

CHÃO BATIDO, PALCO, PICADEIRO

Biscoito Fino. Preço: R$ 34,90

Três refinadas facetas da cultura popular nordestina

Sopros, cordas e percussão formam a tríade instrumental do movimento Armorial na qual se baseia o refinado trabalho do SaGrama. Mais conhecido pela trilha do filme O Auto da Compadecida, de Guel Arraes, o grupo pernambucano conta no novo álbum com o piano de Wagner Tiso e o violão de Yamandu Costa, entre outros convidados. Marcelo Melo e Toinho Alves fazem as vozes em Vaquejada, do Quinteto Violado. Dividido em três partes, o CD abre com temas baseados nos folguedos nordestinos, segue num bloco que evolui sobre motivos musicais dessa cultura popular, na fronteira do erudito, e uma parte final também decorrente daí, mas mais alegre, de referência circense. Aí se insere tanto uma toada de Alceu Valença (Porto da Saudade) como um choro de Ernesto Nazareth (Escorregando), e um medley dedicado a Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, Mundo do Lua, referente ao apelido de Gonzagão (no CD está grafado erroneamente "da Lua"). É uma espécie de concerto nordestino em três movimentos, cheios de nuances e de grande beleza. / L.L.G.

MPB (DVD)

FRANCIS HIME

TEMPO DAS PALAVRAS/ IMAGEM - AO VIVO

Biscoito Fino. Preço: R$ 44,90

A arqueologia sentimental e o renovar de Francis

O pior que pode acontecer a um DVD gravado ao vivo é que se perca a quentura do show. Não é o que acontece com esse registro de Francis Hime (foto), em abril deste ano, no Sesc Pinheiros. Assistindo agora, quem esteve lá sabe que a parceria de Biscoito Fino e Canal Brasil, com direção de Zelito Vianna, conseguiu editar boas imagens e tomadas do espetáculo. A primeira parte tem Francis sozinho ao piano interpretando trilhas que ele fez para filmes nos anos 60 e 70. Nesta arqueologia sentimental, ele toca olhando as imagens em um telão, com sincronia perfeita. Na sequência, com a banda completa, ele mostra seus temas mais recentes, presentes em O Tempo das Palavras. E ainda há, nos extras, o especial Na Trilha do Francis: um papo sobre cinema e música entre ele e os diretores para os quais compôs trilhas, como Bruno Barreto, Luiz Fernando Goulart, Eduardo Escorel, Maria do Rosário Nascimento Silva e Miguel Faria. / LUCAS NOBILE

SAMBA

SAMBA DE RAINHA

CONTRARIANDO

A REGRA

SDR Preço: R$ 28

Quando estava virando a esquina, o pneu furou

As meninas chegam com boas intenções. São belas, bem produzidas, e trazem um disco até certo ponto desafiador. Mas Contrariando a Regra, do septeto Samba de Rainha, não chega onde gostaria. Faz funk, faz pop, mas nasceu mesmo para fazer samba, e assim já seria uma vitória, como prova as boas e luxuosas faixas de abertura Contrariando a Regra e a gingada Sem Moral. Mas aí a coisa desanda na versão de Eu Quero é Botar Meu Bloco na Rua, de Sérgio Sampaio, e no rock Bem Casual. Não precisava querer abraçar o mundo de uma vez só. / JULIO MARIA

INDIE

SUFJAN STEVENS

THE AGE OF ADZ

ASTHMATIC KITTY.

Preço: R$ 60

Sufjan veste suas melodias com roupas modernas

Em seu novo disco, Sufjan Stevens troca as cordas de aço por sintetizadores, mas o lirismo fantástico e os arranjos barrocos, marcas registradas do prolífico compositor de folk moderno, ainda formam a densa e exuberante coloração de sua música. No disco, a criatividade fluida ouvida no excelente Illinoise, de 2005, toma a forma de corais, bipes e ondas de psicodelia que quebram sobre as belas melodias de Stevens. O grande destaque é Impossible Soul, uma suíte de 25 minutos que ajuda a definir a estética do indie rock em 2010. / ROBERTO NASCIMENTO

SAMBA ROCK

PRAZER, EU SOU BEBETO EMI

Preço: R$ 20

Bebeto e a arte da sedução à beira mar

A cena descrita por Bebeto na primeira faixa de seu novo disco é um tanto constrangedora. Com uma voz semi-rouca, de velho boêmio conquistador, ele narra: "Tô vendo na cintura a marquinha do biquíni/ Ela sabe que ela tá na minha vitrine". O nível não para de deslizar: "Prazer, eu sou Bebeto", o cantor arremata, como se estivesse na novela das oito. O xaveco cai bem com o estilo blazer, corrente de ouro e peruquinha caju (ver capa) do astro dos anos 70. Dá também o tom de samba funk de churrascaria que predomina pelo disco./ R.N.

