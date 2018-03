Crítica: Uma versão New Age da filantropia

Quem pode ser contra a prática do bem? No entanto, as soluções parecem óbvias demais. O filme vê os sucessos, nunca os tropeços. Não se entende por que motivo, sendo tão evidentes e fáceis as soluções de certos problemas crônicos, eles ainda não foram resolvidos. Muitos dos depoentes assumem ar beatífico, típico dos gurus. A música e o quadro de fundo das entrevistas, decorado com revoadas de pássaros virtuais, não ajuda. Há música melosa. E vai por aí.

Nada disso é novo, mas pessoas de boa vontade são bem-vindas. Ainda mais em tempo de individualismo atroz. Esse empreendedorismo social, no entanto, deve ser compreendido. Parece fruto do desencanto com governos e ideologias. Baseia-se num voluntarismo do bem e volta as costas para qualquer política - a não ser as micropolíticas de intervenção local. Não faz a crítica estrutural do modelo econômico dominante, apenas deplora seus efeitos, como se uma coisa estivesse desligada da outra. Enfim, como definiu um desses personagens, o empreendedor social é um misto do capitalista com Madre Teresa de Calcutá. É preciso ver se personagem tão contraditório para em pé.

Crítica: Luiz Zanin Oricchio

JJJJ ÓTIMO

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

JJ REGULAR