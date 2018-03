Sente na mesa com dez amigos. Pergunte a eles quem assistiu ao filme X. Cada um vai ter uma opinião, vai achar uma coisa diferente e vai gostar menos ou mais. Por que então, uma pessoa detém desse "poder"? Se ela gostar, significa que é bom? Entendo a função da crítica e acho totalmente válida, mas a minha colocação aqui é outra: será que é assim que deveria ser? Em tempos de reforma política, tributária e agrária, por que não colocarmos em pauta também a reforma da crítica?

Antes de mais nada, você sabe como um crítico assiste a um filme? Vou te contar. Em uma sessão feita exclusivamente para a imprensa, cerca de 30 jornalistas (às vezes menos, bem menos) vão às 10 da manhã para uma sala de cinema assistir ao filme. Não me parece a coisa mais excitante do mundo, certo? Imagine se eu te ligasse às 9 da manhã de uma segunda-feira e te falasse: ei, vamos ao cinema agora? Quantas vezes você já acordou às 9 da manhã para assistir a um filme? Não estamos exatamente no melhor dos nossos humores para rir do Leandro Hassum às 9 da manhã, né? Pra comédia então, esse padrão de análise é o pior dos mundos. Faz muita diferença uma plateia lotada, rindo ao seu lado. Agora, e se o crítico nesse dia estiver de mau humor? E se ele não gostar de filmes de guerra? Ou musicais? E se ele estiver com sono porque no domingo à noite saiu com os amigos? E se ele estiver com a mãe no hospital? E se ele brigou com a namorada? Enfim, existem muitas variáveis que podem interferir diretamente na opinião de uma pessoa. Porque, além da análise técnica, existe uma questão que é única, o gosto pessoal. E gosto, como se bem sabe, não se discute. Então, como é possível que o resultado do trabalho de uma equipe de 100 pessoas, que deram duro durante três meses em prol daquele filme, pode ser julgado por uma pessoa só e aquela opinião passe a ser a "opinião do jornal". São opiniões que se baseiam no gosto particular de um só indivíduo.

Quantas vezes você já se pegou falando, puxa, a crítica falou superbem? Quem falou bem não foi a crítica. Foi uma pessoa que viu aquele filme e gostou. Parece que nós, como público, precisamos dessa "simplificação" do jornal para agilizar nosso processo de escolha. Mas precisamos mesmo?

Perceba, o problema aqui não é a crítica, acho a sua existência interessante e, quando bem feita, boa ou ruim, uma ótima fonte para discussões. O ponto aqui é outro. É o que o veículo de informação faz com ela. Talvez uma boa sugestão fosse o jornal sempre publicar duas críticas. Uma falando das qualidades e outra dos defeitos. Aí poderíamos, pelo menos, colocar na balança. Voto pelo fim das estrelinhas. Pelo fim do bonequinho. Pelo fim do rótulo raso. O crítico viu e gostou? Maravilha, agora vá lá você e tire suas conclusões!