Crítica brasileira ganha prêmio A jornalista, crítica e pesquisadora Alessandra Simões foi a ganhadora do Prêmio de Incentivo a Jovens Críticos da Associação Internacional de Críticos de Arte (Aica). É a segunda vez que a entidade realiza a premiação destinada a profissionais da área, com idade entre 18 e 40 anos, e residentes na América Latina. O tema do trabalho apresentado por Alessandra Simões, Arte como Nação, foi uma análise e comparação entre a 8ª Bienal do Mercosul e a 6.ª Bienal do Vento Sul, que ocorreram no ano passado, respectivamente, em Porto Alegre e em Curitiba. A vencedora vai participar, em julho, de congresso da Aica em Zurique, Suíça.