Cristovão Tezza lança 'O Professor' com debate O escritor Cristovão Tezza participa amanhã, às 20 h, do evento Sempre Um Papo, no Sesc Vila Mariana. Na ocasião, ele lançará o livro O Professor (Editora Record) e realizará debate aberto ao público, com entrada franca. Em seu novo romance, Tezza narra a história de Heliseu, que está prestes a ser homenageado por sua carreira universitária. Na trama, o professor revisita a memória enquanto prepara seu discurso de agradecimento. O Sesc Vila Mariana fica na Rua Pelotas, 141 (tel. 5080-3000).