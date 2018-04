Cristóvão Tezza ganha outro prêmio com 'O Filho Eterno'

O escritor Cristóvão Tezza venceu o 6º Prêmio Passo Fundo Zaffari & Bourbon de Literatura com o romance O Filho Eterno (Record). Com isso, vai receber R$ 100 mil na abertura da 13ª Jornada Nacional de Literatura de Passo Fundo, dia 26 de outubro. O livro já vencera o APCA, Jabuti, Portugal Telecom e Prêmio São Paulo de Literatura, totalizando R$ 430 mil.

Tezza, que despontou com Trapo, publicado pela Brasiliense em 1988, nasceu em Lages, em Santa Catarina, em 1952. Mais tarde mudou-se para a capital, Florianópolis, onde lecionou literatura portuguesa na universidade federal do Estado. Desde 1986 é professor em universidade de Curitiba.

O evento literário de Passo Fundo vai de 26 a 30 de outubro e contará com a presença do holandês Wim Veen para falar sobre as novas tecnologias na vida das crianças. Participam ainda Marcello Dantas, diretor artístico do Museu da Língua Portuguesa em São Paulo, o cineasta mexicano Guillermo Arriaga, diretor de "Amores Brutos", "21 gramas" e "Babel" e o escritor italiano radicado na Espanha, Carlo Frabetti.