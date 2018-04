Cristóvão Tezza critica censura de livro por escolas de SC

O livro Aventuras Provisórias (Record), do escritor Cristóvão Tezza, teve sua leitura censurada por escolas de Santa Catarina. O governo estadual fez uma compra de 130 mil exemplares da obra, selecionada para adoção no ensino médio (15 a 18 anos). Mas, por conter um conteúdo considerado inadequado (como cenas de sexos e uso de palavrões), o livro foi rejeitado pelos professores.

"Eu soube da interdição e fiquei horrorizado com isso", disse Tezza ao Estado, em São Francisco Xavier, distrito de São José dos Campos, onde participa do 2º Festival da Mantiqueira - Diálogos com a Literatura, festa literária organizada pela Secretaria do Estado da Cultura que vai até este domingo. "Não vejo nenhum inconveniente nas cenas reclamadas, pois não apresentam nada que o adolescente não descubra em outras mídias."

Aventuras Provisórias mostra como um inesperado reencontro com um amigo de infância, saído dos porões da tortura do regime militar, induz um jovem a percorrer um difícil e tortuoso caminho em busca da autorrealização.