Cristina Canale lança livro A trajetória da pintora Cristina Canale é apresentada em livro que será lançado hoje, às 19h30, na Casa do Saber (Rua Doutor Mário Ferraz, 414). Editada pela Barleú, a obra tem ensaio sobre a artista realizado pelo curador Fernando Cocchiarale. Mais de 30 anos da carreira de Cristina Canale, iniciada na década de 1980, estão no livro que reúne, ainda, cerca de uma centena de reproduções de suas pinturas e desenhos. A artista vive desde os anos 90 na Alemanha, mas sempre expõe no Brasil. Na ocasião do lançamento, ocorrerá debate com a presença da pintora e o curador Agnaldo Farias. Amanhã, o livro será lançado na livraria Argumento, no Rio.