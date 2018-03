Crise econômica tira atriz da série 'Desperate Housewives'

A crise econômica serviu de justificativa para a morte da polêmica Edie Britt na série de TV Desperate Housewives, mas a atriz Nicollette Sheridan, que encarna a personagem, viu na decisão algo mais que uma simples economia de custos, informa hoje a imprensa americana.

O assassinato de Britt, que a TV americana exibirá no próximo domingo, porá fim às armações da atraente e ambiciosa moradora de Wisteria Lane, que durante cinco temporadas foi fonte de várias discórdias no famoso e fictício subúrbio.

Marc Cherry, criador da bem-sucedida série, explicou que o motivo da saída de Sheridan é puramente financeira.

"Houve uma tremenda pressão sobre mim para encontrar uma maneira de cortar custos. A rede ("ABC") está dizendo a todas as séries: 'A companhia está sofrendo financeiramente. Vocês têm que encontrar uma forma mais barata de produzir'", disse.

Depois de pensar muito, Cherry percebeu que o personagem de Sheridan era o que menos fazia falta à trama.

"Edie dormiu com a maioria dos homens da rua e causou o máximo de problemas que pôde", acrescentou o produtor-executivo da série.

Sheridan, no entanto, disse que sua demissão teve mais a ver com problemas pessoais do criador da série que com motivos econômicos.

"Acho que Edie representou alguém na vida de Marc (Cherry) que não o agradou, e ficou difícil para ele distinguir a ficção da realidade", disse a intérprete de Edie numa entrevista à próxima edição da revista "TV Guide".

O certo é que, apesar de cinco temporadas com Edie aprontando, Sheridan sempre permaneceu à sombra de suas colegas de elenco, a ponto de nunca ter conseguido ver seu rosto na abertura do programa.