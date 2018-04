Crise de fé não deve impedir que Madre Teresa vire santa Recentes revelações sobre uma crise de fé sofrida por Madre Teresa de Calcutá não devem criar obstáculos para sua indução à santidade. A afirmação foi feita hoje, durante comemoração do 97º aniversário de nascimento de Madre Teresa, por sua sucessora na chefia da organização Missionárias da Caridade, Irmã Nirmala. A entidade foi criada por Madre Teresa para ajudar os carentes de Calcutá. Um livro a ser publicado em setembro contém cartas escritas por Madre Teresa em que ela descreve como se sentia sozinha e separada de Deus. As dúvidas de Madre Teresa em relação a religião não são, contudo, novas. Elas tornaram-se públicas em 2003, durante a investigação para descobrir se ela se qualificava para a santidade, um processo que foi acelerado pelo Papa João Paulo 2º. Mas o livro, intitulado "Come Be My Light: The Private Writings of the ''''Saint of Calcutta''''" (Venha ser a minha luz: os escritos privados da ''''Santa de Calcutá''''" , reúne pela primeira vez seus pensamentos em um único lugar, convidando o leitor a uma revisão mais próxima de sua vida dez anos após sua morte. Para Irmã Nirmala, este foi o caminho que Deus escolheu para sua purificação interior e transformação. Madre Teresa foi beatificada em 2003. Na tradição católica, um milagre adicional atribuído a ela deve ser verificado para que ela seja elevada a condição de santa. Madre Teresa ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1979.