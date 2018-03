Crise chega ao Jambalaya no humorístico 'Toma Lá Dá Cá'

O condomínio Jambalaya, o mais atrapalhado dos humorísticos da Globo, retorna hoje à grade da emissora com a desbocada Bozena (Alessandra Maestrini) e a fogosa Copélia (Arlete Salles), que agora terá de deixar as festinhas que costuma frequentar com sua neta de lado para enfrentar a sofrida crise financeira. Toma Lá Dá Cá, escrito por Miguel Falabella e dirigido por Cininha de Paula, vai ao ar hoje, logo após a volta de outro humorístico, o Casseta e Planeta.

Por causa da falta de recursos financeiros dos moradores do Jambalaya, o que não vai faltar na nova temporada serão goteiras pelos apartamentos e outros defeitos domésticos. Tudo o que quebrar ficará sem concerto. A pendura será tanta que até o dentista Arnaldo (Diogo Vilela), com a ajuda da síndica Dona Álvara (Stella Miranda), criará o plano de emergência chamado Odontojamba, em que o dentista irá transformar sua sala em consultório médico.

Enquanto isso, Mário Jorge (Miguel Falabella) fará uns ?bicos? pelo prédio. Até como mestre de obras do condomínio ele vai tentar se virar. ?Não podíamos fugir do assunto crise, enquanto todo mundo só fala disso. O diferencial será, com certeza, a pitada de humor dada ao assunto?, explica Cininha. ?A pendura vai se agravar tanto que até uma favela vai aparecer do lado do condomínio?, conta a diretora.

Fora a crise, os moradores terão uma nova área de lazer no condomínio, uma piscina. ?Quase um piscinão de Ramos?, brinca Alessandra. ?Eu já até entrei na academia, porque do jeito que a Bozena está abusada não duvido nada que ela vai querer pegar um sol juntinho dos patrões?, fala a atriz.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outra novidade: o prédio terá mais uma fofoqueira de plantão, além da síndica Álvara. A personagem será de Zezé Polessa, que vive uma jornalista responsável por um jornal de emergentes da Barra da Tijuca. ?O Jambalaya, é claro, vai virar figurinha fácil das páginas desse jornal, já que ela adora aumentar o que escuta e vê?, conta Alessandra. As informações são do Jornal da Tarde.