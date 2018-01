Crise chega à TV e SBT realiza cortes

da chegada de Xuxa à Record, desde que o seu jatinho pousou em São Paulo, até a coletiva espetáculo promovida pela emissora, foi atentamente acompanhada por boa parte dos funcionários da Globo, do Projac ao Jardim Botânico, passando pelo Leblon.

As gravações de Vizinhos, série em produção pela Bossa Nova Films para o canal GNT, vêm ocupando duas casas no bairro da Lapa, em São Paulo, com duas frentes de trabalho simultâneas, capitaneadas por duas equipes. Estreia em maio.

Já que 54% dos assinantes da Playboy do Brasil, grupo que abrange o Sexy Hot, são do sexo feminino, o canal comemora com louvor o Dia Internacional da Mulher. A partir das 17h de domingo, a data será celebrada com os filmes Mulher Maravilha - A Paródia, Perigosa Luxúria e Ponto G.

Vermelho Brasil, que a Globo exibiu segunda-feira no Tela Quente, como homenagem aos 450 anos do Rio, foi exibido na França como minissérie de cinco episódios. A Globo condensou a produção, uma parceria entre Globo Filmes, Conspiração, o canal TF2 francês e o Canadá, com apoio da lusa RTP.

Assim como AmoresRoubados, série diária que abriu o calendário da Globo em 2014, Felizes Para Sempre? deve ganhar janela no Now, com custo de locação, e rapidamente chegar ao formato de DVD.

Aguinaldo Silva festeja o fim dos trabalhos na roteirização de Império. A novela fecha seu último capítulo na semana que vem, com boa frente de gravações.

Encerrado o trabalho do comendador José Alfredo, Alexandre Nero terá dois meses de férias até iniciar o expediente de Favela Chic, novela de João Emanuel Carneiro, que substituirá Babilônia.

Monge. Léo Jaime capricha no figurino e se diverte entre a moçadinha da Malhação, em cenas que vão ao ar a partir de hoje. É ele quem intercede por Pedro, personagem de Rafael Vitti, para reconquistar Karina, papel de Isabella Santoni.