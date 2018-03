Cris Poli, a 'Supernanny' do Brasil, lança quinto livro

De uma forma, porém, que o público não está acostumado a vê-la, discute temas que vão além do mau comportamento infantil, como diferenças no casamento, paternidade tardia e contratação de babás, agregando experiências de sua vida. "A coisa sempre começa em casa. Por isso, resolvi fazer esse livro com a bagagem da TV e também de casa", conta Cris.

Referências maternas, realmente, ela tem de sobra. Cris é mãe de três filhos e tem quatro netos. Detalhe: todos eles passaram - e passam - pelo famoso cantinho do castigo. "Eu aconselho o método a partir dos 2 anos, porque a criança já tem noção de regras. Os meus netos, porém, começaram com 1 ano e 10 meses e deu certo."

O livro, no entanto, não se resume a lições. Procura também debater as questões levantadas, já que, segundo ela, o primeiro passo da maternidade é ter o filho com consciência. Cris, que nasceu na Argentina e há 35 vive no Brasil, conheceu o marido ainda criança, aos 5 anos, namorou dos 13 aos 17 e, em seguida, se casou. E mesmo com tanta intimidade, vieram os problemas. "Tivemos dificuldade para acertar diferenças de hábitos, mas fomos ajustando. Todo casal precisa ter essa noção, de que as coisas se resolvem com tempo." Assim, logo no primeiro capítulo, Cris aconselha: "Se o casal estiver em crise, a chegada de um bebê só tende a piorar o relacionamento".

Ao contrário de seu último livro, "Filhos Autônomos, Filhos Felizes", que focava na cena familiar e no matrimônio - e que vendeu 20 mil cópias -, "Pais Responsáveis Educam Juntos" se dirige a todos os que exercem a paternidade. "Independentemente se são casados ou solteiros", diz. A base, porém, é a mesma dos quatro livros anteriores. "Meu trabalho é focado no método cristã, baseado na Bíblia", explica Cris, que é evangélica.

Depois de retornar às livrarias, Cris Poli, agora, volta a se dedicar à TV. No final do ano, ela retomará as gravações do "Supernanny", no SBT, com estreia prevista para 2012. As informações são do Jornal da Tarde.