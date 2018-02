Criolo inicia turnê Europeia O cantor e compositor Criolo inicia no dia 30, em Londres, a turnê europeia do disco Nó na Orelha, lançado há um ano e com o qual já excursionou por cidades brasileiras, além de Buenos Aires e Nova York. Os shows coincidem com o lançamento do CD na Europa pela gravadora Sterns, especializada em música africana. Na capital inglesa, Criolo divide o palco com Mulatu Astatke no Festival Back2Black. Na sequência, ele participa do Paris Hip-Hop Festival, na França, faz shows na Itália - Milão e Roma - e na Dinamarca, onde integra o festival Roskilde, e finaliza nos Estados Unidos, apresentando-se em Nova York e Los Angeles.