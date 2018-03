Criolo em roda de pagode faz o ' Sambarbudo Project' O Centro Cultural Rio Verde, na Vila Madalena, abriga hoje a festa Sambarbudo Project, idealizada pelos jornalistas Marcos Lauro (Rolling Stone, VIP) e Pedro Henrique Araújo (Veja São Paulo). Os shows para celebrar os três anos do projeto serão do rapper Criolo com o Pagode da 27, tradicional roda de samba do Grajaú. A noite contará ainda com as discotecagens de Flávia Durante (jornalista e agitadora cultural) e Mônica Herculano (do site UIA Diário). Rua Belmiro Braga, 181, 23 h, R$ 20.