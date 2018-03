Criolina abre série de shows do Rumos da Música

Começa nesta quinta-feira à noite uma viagem musical pelo Brasil no Itaú Cultural no projeto Rumos da Música, que mapeou o som contemporâneo que se pode ouvir em todo o País.

Ao longo do ano serão 25 apresentações, com entrada franca, com ingressos distribuídos com uma hora de antecedência. O som começa às 20h, com a apresentação da banda Criolina, do Maranhão.

A banda é comandada por uma dupla de artistas maranhenses que, recentemente, lançou seu segundo álbum, Cine Tropical, numa mistura da música popular do Maranhão com surf music e jovem guarda, com referências do cinema antigo em suas músicas, como Barbarella, Mazzaropi e Glauber Rocha.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Também fazem parte do primeiro bloco de show do projeto João Parahyba, de São Paulo, que se apresenta amanhã; Carlos Careqa, do Paraná (26/2), e Zé Barbeiro, de Alagoas (27/2). No segundo bloco se apresentarão Diego de Moraes e o Sindicato, de Goiás (3/3); Emicida, de São Paulo (4/3); O Jardim das Horas, do Ceará (5/3); e Maurício Marques, do Rio Grande do Sul (6/3). O Rumos da Música recebeu um total de 2.699 inscrições.

Para conhecer o projeto veja o link: http://www.youtube.com/watch?v=5gfVWkVvzxA

Rumos da Música

Itaú Cultural - Sala Itaú Cultural

Avenida Paulista 149 - Paraíso próximo à estação Brigadeiro do metrô Tel.: 11 2168 1777

twitter.com/itaucultural

E-mail: atendimento@itaucultural.org.br

Site: www.itaucultural.org.br