Crime triplica ibope do site de Passione Foi só Passione, da Globo, engrenar na trama policial, para que o interesse do público aumentasse, não só à frente da TV, como também na web. Desde o dia 3, quando site da novela lançou um conteúdo baseado no mistério do assassinato de Eugênio (Mauro Mendonça), até a última segunda - dia em que se revelou quem era a nova vítima -, a média de visitas diárias do site ficou 55% acima do mesmo período das últimas novelas das 9. No sábado, a página recebeu 1, 3 milhão de visitas, 188% acima da média dos outros sábados desde a estreia da trama. No domingo, a média de visitas foi 250% maior para um domingo, e na segunda, 81% acima do normal. / Alline Dauroiz