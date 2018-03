Criar para o jovem do lado ''de cá'' Na entrevista acima, Felipe Bragança e Marina Meliande encaram o desafio de atrair um público jovem, ligado ao cinema autoral, mas sem o hábito de ver cinema brasileiro. Ele cita a rede de amigos de Luiza, a personagem de Alegria, no Facebook. "Outro dia, um garoto fez uma observação interessante. Ele disse que não sabia que, no Brasil, estava se fazendo esse cinema do lado de cá." Bragança provocou - "De cá, aonde?" - "De cá, ha-ha-ha", foi resposta.