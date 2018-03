Criar beleza

É impossível criar, num instante, algo belo e duradouro. O Universo se aprimora há bilhões de anos para manifestar beleza. Por isso, entre os hábitos é necessário conservar os que elevem o espírito e rejeitar os que afundem o ânimo ou produzam malefícios e incompreensão. Fazer amizade com o tempo é importante, já que as melhores realizações dependem do mesmo e, com hábitos saudáveis e elevados, nossa humanidade pode ter certeza do sucesso. Porém, que vitória se conquistaria quando é habitual disseminar ódio e intolerância? Podemos até perdoar os odientos, para não sobrecarregar-lhes a infâmia, porém, nem isso os livra de ter de transitar pelo duro caminho de purificar o que atenta contra o inefável plano cósmico em que nosso ser é.

ARIES 21-3 a 20-4

O tempo da retenção está acabando! Mas ainda é forte e se faz sentir através de cada negociação em que você se envolve, tanto no mundo laboral quanto no íntimo também. Paciência, já vai mudar tudo!

TOURO 21-4 a 20-5

Como nossa humanidade não faz uso da consciência, ela escolhe o caminho mais duro para despertar a realidade em que só se pode progredir conjugando forças e respeitando as diferenças. Podia ser de outro jeito, não é?

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Todo verdadeiro progresso depende do respeito ao bem comum. Quando as pessoas buscam seu bem particular, elas progridem um pouco, mas esse progresso é apenas uma sombra do que aconteceria quando se busca o bem comum.

CÂNCER 21-6 a 21-7

O turbilhão de ideias ainda é muito forte, produzindo vontades discordantes entre si, o que acaba sendo pouco prático. Porém, logo esse turbilhão dará passagem a um período bem mais concreto, com mais resultados.

LEÃO 22-7 a 22-8

Houve muitas perdas e danos, mas nada aconteceu ao acaso, você participou dos acontecimentos. Ou seja, as coisas não aconteceram simplesmente, você aconteceu com elas. Você pode dominar melhor a situação.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Quando você assumir seu papel nos acontecimentos, abstendo-se de raciocinar como se não tivesse outra opção ou ter sido vítima dos acontecimentos, então e somente então conseguirá dominar o que ainda domina você.

LIBRA 23-9 a 22-10

O tempo da timidez deve ser encurtado, pois logo os acontecimentos do mundo requererão um pouco mais de atrevimento de sua parte, já que ninguém, entre o céu e a Terra, poderá considerar-se neutro.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Sem uma base sólida, qualquer estrutura viria abaixo, o bom senso garante. Por isso, depois de ter pensado grande por muito tem-po, será necessário voltar aos hábitos para garantir a estabilidade da estrutura.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

O tempo de contenção está acabando, mas ainda é forte o suficiente para continuar sendo recomendável que você contenha o espírito de aventura, circunscrevendo-se ao que é seguro. Será que você consegue?

CAPRICÓRNIO 21-3 a 20-4

As discussões serão finalizadas, assim como também as negociações, dando início a um tempo de maior paz e sossego. Porém, não saia pensando que o conflito chegou ao fim, apenas passará por um período mais calmo.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Apesar de ser sempre tentador discutir para conferir quem tem a razão, só haverá verdadeira evolução quando as pessoas respeitarem as opiniões diferentes e se esforçarem para combinar todas numa nova e diferente razão.

PEIXES 20-2 a 20-3

Substitua os hábitos que produzem desânimo por outros, que incentivem a continuar em frente na luta para que os ideais se tornem reais. É tudo uma questão de hábitos e de vontade para colocá-los sob seu domínio.