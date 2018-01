Crianças pedem e Adriana Calcanhotto lança CD 'Dois'

Diferentemente de "Adriana Partimpim", cujo projeto surgiu dez anos antes de seu lançamento, em 2004, "Dois" foi realizado em apenas quatro meses. O que acabou propiciando algo de que a cantora gosta: a gravação sem muito ensaio, com os músicos tocando de forma mais instintiva, "não esquematizada".

"Às vezes repetir melhora a performance, mas o primeiro take sempre tem uma espontaneidade que o segundo já não tem. Fica um tipo de frescor de uma demo, por exemplo", conta Adriana, que se cercou mais uma vez de Dé Palmeira (o produtor, com ela), Marcos Cunha, Ricardo Palmeira, Guilherme Kastrup, Sacha Amback, Marcelo Costa, Dirceu Leite, Domenico Lancellotti, Moreno Veloso, e os recém-chegados Alberto Continentino e Rafael Rocha. As sonoridades vão do batuque do Olodum em "Bim Bom" (de João Gilberto, o lado B de "Chega de Saudade", de 1958) ao voz-e-violão de "Gatinha Manhosa" (a balada de Erasmo Carlos e Roberto Carlos de 1966) - o "Fico Assim Sem Você" (Claudinho e Buchecha) de Dois.

Se o primeiro CD não tinha composições suas, em "Dois" elas são três: a carnavalesca "Baile Particumdum" (com Dé), "Ringtone do Amor", criada para celular mesmo, há dois anos, e "Menina, Menino", com o acordeom de Waldonys. "O Homem Deu Nome a Todos Animais" é uma versão de Zé Ramalho para "Man Gave Name To All The Animals", de Bob Dylan; "Alface" é uma tradução de Augusto de Campos musicada pelo filho, Cid Campos (a dupla também está no Partimpim original).

Campos também musicou o poema de Vinicius de Moraes "As Borboletas", faixa que fecha o disco e que usou os sons dos insetos que rondam a janela de sua casa, no meio da Floresta da Tijuca. O CD tem ainda Arnaldo Antunes e Davi Moraes ("Na Massa") e Caetano Veloso ("Alexandre"). "O Trenzinho do Caipira", a música de Villa-Lobos letrada por Ferreira Gullar, foi a 11ª faixa a entrar. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.