Crianças indicam sites para brincar com os pais no dia 12

Fernanda Araujo, Ilana Lichtenstein e Lucas Pretti, do Guia,

No ano inteiro, elas obedecem aos pais – ou ficam de castigo. No Dia da Criança, portanto, é justo que elas assumam o comando. O Guia desta sexta, 9, encartado no Estadão, ouviu 12 famílias – 18 crianças, na verdade, já que os pais foram deliberadamente ignorados por esta reportagem – para saber quais programas elas não querem perder nesta segunda, 12 de outubro.

Aqui, para o portal estadao.com.br, seis delas prepararam um menu de atrações virtuais. É a mesma brincadeira do jornal: elas respondem onde gostariam de passar o feriado, desde que na frente do computador. Veja abaixo a lista de vídeos e jogos e se divirta com elas, se quiser.

---

ARTHUR

No papel, o fofinho escolheu uma piscina de bolinha.

Na internet:

Abertura do programa 'Cocoricó', da TV Cultura

http://www.youtube.com/watch?v=TpNwYOLnwEA

---

CHLOÉ

Ela já está preparada para o Wet 'n Wild, que escolheu ir com os pais na versão impressa.

Na internet:

Vídeo do Barney cantando 'I Love You'

http://www.youtube.com/watch?v=dsKO_r76kfQ

---

RAPHAEL

Dá pra ver que o infante adora 'Backyardigans'.

Na internet:

Jogos do site Discovery Kids

http://www.discoverykidsbrasil.com/jogos/

---

ITAMAR

Cuidado com ele, um craque em kung fu.

Na internet:

Jogo Naruto Arena

http://www.naruto-arena.com/

---

ALICE

Ela está de Branca de Neve, mas quer ver a peça 'A Pequena Sereia'.

Na internet:

Jogo de Cuidar de Cachorros (site português)

http://www.jogarjogosdemeninas.com/jogos-garotas/427/Cuidar-Cachorro.html

---

LAYANE

A coroa na mãe dela? É da Bela, que contracena com a Fera.

Na internet:

Portal de jogos 'Meus Games'

http://www.meusgames.com.br/

---