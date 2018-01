Crianças fazem arte com chocolate em nova exposição em Londres O cheiro é a primeira coisa que chama atenção ao ver o retrato de Marilyn Monroe feito de chocolate e confeitos coloridos pela artista Prudence Staite. E, mesmo depois do nariz se ajustar ao forte aroma que vem da tela de chocolate, os olhos demoram um pouco para focalizar as centenas de confeitos pontilhados que formam uma versão comestível da tela original de Andy Warhol. A obra faz parte da primeira exposição comestível na Grã-Bretanha, "Smartie Art", montada no Museu da Infância do Victoria & Albert. Há também outros dois quadros de chocolate de Staite que copiam obras de arte muito conhecidas: "Spotless", do grafiteiro inglês Banksy, e "As Banhistas", do pintor francês do século 19 Georges Seurat. Outras 11 obras comestíveis menores de Staite incluem esculturas baseadas em desenhos de crianças com quem ela já trabalhou. Feitos com mais de 50 quilos de confeitos coloridos de chocolate, os quadros levaram duas semanas para serem feitos e tiveram que ser guardados num estúdio refrigerado. Decorado com flores de papel e mesas e cadeiras cor-de-rosa, a sala de exposições lembra mais uma sala de aula que um museu. Staite é uma das únicas artistas do mundo a trabalhar com alimentos. Ela juntou seu amor pela arte e pela comida há cinco anos, quando não conseguia decidir se queria ser chef ou artista. As crianças que visitam a exposição poderão ouvir Staite falar sobre a história da arte e da comida, antes de tentarem fazer arte com comida, elas próprias, usando chocolate do museu para criar suas próprias paisagens comestíveis. A exposição "Smartie Art" abriu na sexta-feira no Victoria & Albert Childhood Museum, onde ficará até domingo.