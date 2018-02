Crianças aprendem a fazer pizza na festa do seu dia

Virar pizzaiolo por um dia, brincar com um trenzinho cheio de sushis e ainda participar de oficinas sustentáveis são algumas das opções para comemorar o Dia da Criança. Restaurantes e lanchonetes de São Paulo organizaram uma programação animada para os pequenos clientes.

Conhecido pela área livre com lagos, árvores e animais, o restaurante Chácara Santa Cecília, em Pinheiros, zona oeste, tem programado para amanhã dois shows de mágica com uma hora de duração. As apresentações ocorrem às 13h e às 15h. Mas até as 18 horas haverá oficinas.

"Lá os pequenos aprendem a fazer bichinhos a partir de CDs usados", diz Luis Carlos Guimarães, dono da Invenções Eventos e Entretenimento, empresa que coordena a diversão na Chácara. É montada uma grande mesa no meio do jardim. Lá são colocados materiais reciclados no próprio restaurante, como copos descartáveis, canudos e tampas. Tudo vira brinquedo com a ajuda dos monitores. Uma garrafa PET e barbantes são suficientes para montar um vaivém.

"Vou lá com meu filho mesmo quando não tem atividade", diz a publicitária Loyda Manzo, de 34 anos, mãe Enrico, de 2. "Ele se diverte com os bichos de madeira que ficam espalhados pelos caminhos entre as árvores."

Pizza. O chef Franco Ravioli, do Pizza Bros, vai manter a tradição de montar uma minipizzaria na unidade do Itaim-Bibi, zona sul. A brincadeira começa a partir das 18 horas, quando numa bancada são dispostos vários recheios que enchem os olhos e atiçam a gula até mesmo dos adultos: confete colorido, chocolate e jujuba, entre outras gostosuras, ficam em tigelas, na altura das crianças, para que elas possam colocar a mão na massa e rechear a própria pizza.

Outra boa opção é o Applebee’s. Nos seis endereços espalhados pela capital paulista haverá oficinas de miçanga, tatuagem e de pintura facial no espaço infantil. A rede tem uma espécie de espaço kids, equipado com TV, videogame, bonecas e jogos.

Circo. No Nakombi, restaurante japonês em Pinheiros, o tema é o circo. Além de decoração especial, os monitores estarão vestidos de palhaços. O espaço conta com algumas atrações que já viraram clássicos, como um trenzinho onde os sushis podem ser dispostos para a criança comer e brincar. Os pais têm a opção ainda de um cardápio com porções reduzidas.

O mais importante: parte da renda arrecadada com a venda do menu infantil será revertida para a ONG Casa do Zezinho, no Capão Redondo, zona sul da capital, que atende 1,2 mil crianças.

No também japonês Irori, nos Jardins, o prato fica mais lúdico. No Combinado Okasama (R$ 26), os sushis ganham vida com olhos e barbatanas e os tomates viram flores decorativas. O restaurante oferece ainda o bento Osama, uma opção americanizada - hambúrguer no prato, que ganha nariz, boca e olhos, acompanhado de batatas fritas sorridentes e um minipolvo no centro (por R$ 24).

Caricatura. Uma exposição de mangás aguarda as crianças no Kiichi, nas unidades dos Jardins e Vila Olímpia. Para completar, amanhã, o artista Fábio Shin, autor dos desenhos, passará pelos restaurantes - o público vai poder acompanhar seu processo de trabalho. Ele fará a apresentação do nikayou mangá, caricatura em desenho japonês, que pode ser colorida ou em preto e branco. Quem se empolgar tem ainda a possibilidade de pedir ao desenhista que faça um autorretrato do tipo mangá. Custa R$ 7 por desenho.

Nas 30 unidades da Vivenda do Camarão as estrelas são as pelúcias (no detalhe): Camarada, Lula Maluca, Peixoto, Siri Sarado, Tubaldine, Lagostine e Ana Raia. O brinquedo pode ser adquirido na compra de qualquer prato, acompanhado de um refrigerante, mais R$ 3,90.

O carro-chefe do cardápio é o tradicional estrogonofe de camarão, com várias opções de acompanhamentos. O mais simples custa R$ 16,50. Mas a promoção só vale para amanhã.

Onde: Chácara Santa Cecília: R.: Ferreira Araújo, 601, Pinheiros; Tel.: (11) 3034-3910,www.chacarasantacecilia.com.br Applebee’s: www.applebees.com.br Pizza Bros: R. Adolfo Tabacow, 170, Itaim, Tel.: (11) 3078-1130 Nakombi: www.nakombi.com.br Vivenda do Camarão: vivendadocamarão.com.br Kiichi: www.kiichi.com.br Irori:Tel.: (11) 3285-1286