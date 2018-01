'Criança Esperança' tira faixa infantil Apesar de ser um programa de arrecadação de fundos para apoiar projetos da Unesco, voltados para o público infantil, a 29.ª edição do Criança Esperança vai eliminar da grade da Globo o TV Globinho, única atração dedicada aos pequenos, no dia 16 de agosto, quando vai ao ar. Para mobilizar os telespectadores a fazerem doações, a emissora exibirá edições extraordinárias do Mais Você, Bem-Estar e Encontro com Fátima Bernardes, produções para adultos. No sábado seguinte, tudo volta ao normal. Entre as performances desta edição, estão atores musicais, como Emílio Dantas (Cazuza - Pro Dia Nascer Feliz) e Laila Garin (Elis, a Musical).