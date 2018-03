Criadores de Homer tentam fazê-lo bater recorde de estupidez

Dois produtores de um dos filmes mais aguardados desta temporada estão fazendo de tudo para provar que seu protagonista é um imbecil - trata-se, evidentemente, de Homer Simpson, que depois de 18 anos como pai de uma das famílias mais amadas da TV chega às telonas dos EUA na sexta-feira com "Os Simpsons - o Filme". A aposta é de filas nas bilheterias para que as pessoas vejam Homer de ponta-cabeça atrás de um porco, ignorando a esposa Marge e os três filhos. Os filmes de Hollywood para o verão não são lá muito "cabeça", mas é raro que os realizadores venham a público colocar em dúvida a inteligência de seu astro. James Brooks, que está na série da Fox desde o início e é roteirista e produtor do filme, teve apenas uma palavra quando questionado sobre se a obsessão suína de Homer seria a façanha mais idiota da sua história: "Absolutamente". Já Matt Groening, o criador da série, tem suas dúvidas. Groening lembrou que Homer certa vez já esqueceu como se ligava para o 911, número de emergência muito difundido nos EUA. Em outra ocasião, buscou ajuda de uma força superior com um apelo: "Normalmente não sou um homem de rezar, mas se você está aí em cima, me ajude, Super-Homem." Groening ri. "Os roteiristas e animadores competem para ver quem vem com a piada mais estúpida de todas para o Homer", disse ele. O filme tira onda com a Agência de Proteção Ambiental dos EUA, com os ativistas "verdes", com o "presidente" Arnold Schwarzenegger e com qualquer um que já tenha feito alguma idiotice na vida e tenha depois aprendido a rir de si mesmo. "Há realmente uma grande alegria em ver alguém que se deu pior que você", disse Groening. A série de TV está no ar desde 1989 e atualmente é vista em mais de 70 países.