Criadores de 'Fuga das Galinhas' fazem anúncios contra preconceito

A companhia britânica Aardman Animations, famosa por longas como Fuga das Galinhas, Por Água Abaixo e pelo ganhador do Oscar de 2006 Wallace e Gromit - a Batalha dos Vegetais, revelou seis novos personagens, todos portadores de deficiências. Os personagens feitos da maneira tradicional da companhia, usando massinha para a animação, foram baseados em uma conhecida série criada pela Aardman para a televisão britânica, Creature Comforts. Eles irão aparecer em uma série de anúncios, batizada de Creature Discomforts, que fazem parte de uma campanha contra a discriminação de pessoas deficientes com lançamento previsto para a próxima semana na Grã-Bretanha. As vozes dos animais foram feitas por pessoas portadoras de deficiência. Peg, o porco-espinho, Slim, o bicho-pau, Flash, o cão salsicha (da raça Dachshund), Tim, a tartaruga, Spud, a lesma e Brian, o cão bull terrier, poderão ser vistos pela internet e em propagandas impressas a partir da próxima semana na Grã-Bretanha. Cada um dos quatro curtas de animação termina com a mensagem: "Mude a maneira como você vê a deficiência". O diretor dos curtas de animação, Steve Harding-Hill, afirmou que a nova série de personagens foi "uma experiência incrível para todos na Aardman". "Pegar as vozes e experiências reais das pessoas com deficiência e criar estórias animadas que são informativas, divertidas e comoventes foi um desafio imenso e incrivelmente agradável", disse. Alex Milhaly, 57 anos e portador de deficiência, faz a voz do cão Flash. Aos 32 anos, Milhaly sofreu uma queda enquanto trabalhava o que causou danos à sua coluna. "Eu apenas gostaria que percebessem que somos pessoas de verdade, não temos danos cerebrais apenas por sermos deficientes. Podemos trabalhar tão bem como as pessoas que não são portadoras de deficiência, mas não nos dão a chance", disse.