Criadora de Harry Potter trabalha em história de detetive Caneta e caderninho na mão nos cafés de Edimburgo, a escritora J.K. Rowling tem sido vista trabalhando em sua próxima obra: um romance policial, informa um jornal britânico. A escritora, famosa pelas aventuras de Harry Potter, que foram esboçadas nos cafés da capital escocesa, está testando a mão nas histórias de mistério, de acordo com o Sunday Times. Segundo o jornal, um escritor vizinho de Rawling, Ian Rankin, disse a um jornalista que a escritora já foi avistada pelos cafés."Minha mulher a viu escrevendo um romance policial passado em Edimburgo", disse ele ao jornal. Rankin, que é autor de romances de mistério históricos passados na mesma cidade, afirma não ter discutido o projeto pessoalmente com Rawling, e não revelou como descobriu os planos da escritora. Ao criar Harry Potter, Rawling era uma mãe solteira que escrevia nas cafeterias para economizar a conta da calefação. Agora. sete livros mais tarde, é a mulher mais rica do Reino Unido, com patrimônio estimado em US$ 1 bilhão, segundo a revista Forbes.