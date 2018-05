Criador do sistema elogia sinfônica "Bravo! Bravíssimo!". Foi o que mais se ouviu do maestro venezuelano José Antonio Abreu, de 72 anos, na tarde de terça. O fundador do programa de formação musical O Sistema, que atualmente ensina música para 410 mil crianças na Venezuela, foi conhecer as instalações do Instituto Baccarelli, na favela de Heliópolis. Com cerca de 1,2 mil alunos, Baccarelli em muito se assemelha ao Sistema.