Criador do Big Mac é destaque em museu do hambúrguer

Jim Delligatti levou dois anos para convencer o McDonald''s de que o Big Mac era uma boa idéia, e 40 anos depois se orgulha de ter inventado um dos lanches mais consumidos do mundo, que agora ganha seu próprio museu. Em 1967, como franqueado do McDonald''s, Delligatti foi autorizado pela marca a colocar dois hambúrgueres num só sanduíche. Um ano depois, o McDonald''s passava a incluir a invenção no cardápio de toda a rede. "Eu achava que precisávamos de um sanduíche grande", disse Delligatti, de 89 anos, à Reuters. "Mas você não podia fazer nada se eles não lhe dessem permissão." Para delírio de Delligatti, o produto foi "um sucesso imediato", lembra ele, acrescentando que a receita praticamente não mudou desde que o primeiro Big Mac foi vendido, em Uniontown, na Pensilvânia. "No primeiro dia usamos só o pão comum, não tínhamos a fatia central. Daquele jeito, ficava muito melecado. No dia seguinte, colocamos a fatia central, e hoje em dia parece igual", contou ele. Em 1967, o primeiro Big Mac custava apenas 0,45 dólar, e a rede tinha apenas mil lojas. Hoje em dia, o sanduíche sai por 2,69 dólares nas 18 franquias McDonald''s da família Delligatti no oeste da Pensilvânia, e a maior rede mundial de fast-food tem mais de 31 mil lojas no planeta. Nesse ínterim, o Big Mac se tornou quase tão presente quanto o próprio "M" dourado da rede. O lanche é tão difundido que chega a se prestar como indicador cambial, no "índice Big Mac", publicado anualmente pela revista The Economist, que usa o sanduíche para aferir o valor real das moedas frente ao dólar. Mas, afinal de contas, Delligatti acha que não recebeu muito do McDonald''s por ter criado o Big Mac. "Tudo o que eu recebi pelo Big Mac foi uma placa," disse ele, acrescentando que na verdade o Big Mac sequer é seu item preferido do cardápio do McDonald''s. Nessa semana, no entanto, o papel que ele desempenhou na criação do Big Mac será comemorada na inauguração do Museu do Big Mac, que ficará dentro do restaurante McDonald''s, de propriedade da família Delligatti, em North Huntington, Pensilvânia. Além de mostrar pacotes antigos do Big Mac e outros souvernirs do sanduíche, a loja também terá um busto de bronze do criador do lanche. Delligatti ainda participa do empreendimento que começou em 1956 após conhecer o McDonald''s durante uma viagem para uma feira da National Restaurant Association em Chicago. No mês que vem ele comemorará seu 50.º ano como franqueado do McDonald''s. O octagenário empresário ainda visita seu escritório todos os dias e seu filho Mike, que também participa dos empreendimentos da família, diz que Delligatti ainda é o chefe. "Simplesmente gosto de estar envolvido e fazendo algo", disse o chefe do clã. "Estou com 89 anos e me sentiria péssimo se, de repente, não pudesse mais fazer isso."