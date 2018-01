Criador de 'Os Simpsons' é homenageado em Cannes

O desenhista americano Matt Groening, criador de "Os Simpsons", foi homenageado em Cannes nesta quarta-feira, 7, com um dia dedicado à série de animação em comemoração a seus 20 anos de transmissão, durante a feira de televisão Mipcom.

Groening recebeu do prefeito da cidade, Bernard Brochand, uma enorme chave amarela. "Muito obrigado por estarem todos aqui. Espero voltar dentro de outros 20 anos", declarou o desenhista à imprensa, agradecendo a hospitalidade da cidade francesa. Por sua parte, Brochand o convidou a voltar à cidade, da próxima vez "com um filme para ganhar a Palma de Ouro (do Festival Internacional de Cinema de Cannes)".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Groening, acompanhado do produtor executivo da série, Al Jean, foi a grande estrela da 25ª edição da feira de televisão mais importante do mundo, a Mipcom. "Em 'Os Simpsons' há brincadeiras para um amplo espectro de público", explicou, e agradeceu "a todas as cadeias de televisão do mundo que transmitem a série" pela homenagem em Cannes.

Rodeado de seus personagens Bart, Lisa, Maggie, Homer e Marge Simpson, Groening deu autógrafos aos fãs, sempre com algum desenho acrescentado.

E para comemorar as duas décadas de "Os Simpsons" Groening e Jean seguirão "convidando" celebridades americanas a participarem do desenho. "Tentamos várias vezes, mas vamos ver se conseguimos desenhar o presidente dos EUA", disse Jean. "Nossa experiência é que aqueles que nos rejeitam acabam se arrependendoe pedindo uma segunda oportunidade", concluiu Groening.