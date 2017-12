Criador de Frank & Ernest morre aos 81 anos Morreu no último dia 1.º, de problemas respiratórios, no Mary Hospital de Torrance, Califórnia, o cartunista americano Bob Thaves. Sua filha Sara comunicou a sua morte apenas neste domingo. Thaves, criador da famosa tira "Frank & Ernest", tinha 81 anos. O Caderno 2 do Estado, publica sua tira mais famosa diariamente, desde 1972. Robert Lee Thaves nasceu em 5 de outubro de 1924 em Burt Iowa, onde seu pai, John, era editor de jornais locais. O pai morreu quando ele tinha 13 e a mãe, enfermeira, passou a sustentar a casa. Durante a 2.ª Guerra, o artista serviu na Europa na 89.ª Divisão de Infantaria. Ao voltar, retomou os estudos e formou-se em psicologia - trabalhou anos como consultor de psicologia industrial antes de se tornar cartunista em 1972. "Eles adoram Frank e Ernest porque eles estão simultaneamente acima de tudo e abaixo de tudo." Ele contava que foi durante um jantar em família que revelou a idéia de desenhar uma tira sobre dois sujeitos que viveriam em tempos e espaços indistintos. No fim dos anos 60, já desenhava "Frank & Ernest", cuja popularidade cada vez maior foi assim definida por ele: "Eles adoram Frank e Ernest porque eles estão simultaneamente acima de tudo e abaixo de tudo." Iconoclasta, irreverente, a dupla Frank & Ernest é publicada em cerca de 1,3 mil jornais ao redor do mundo e é lida por cerca de 25 milhões de pessoas por dia, segundo divulgou a United Media, que distribui a tira via Newspaper Enterprise Assn Os nomes refletem as personalidades: Frank é mais aberto e cândido e Ernest é mais genuíno e sincero. Ganhou três prêmios Reuben e também o Mencken Award. Nas tiras, o artista examinava pequenas frustrações da vida cotidiana, com tiradas de humor das situações comuns. E fazia referências ao próprio trabalho como desenhista. Numa determinada tira, Frank & Ernest estão olhando para a nuvem de estrelas numa noite clara. Ernest pergunta: "Isso tudo não te faz pensar sobre o sentido das coisas no universo? "Ao que Frank respondia: "Não, eu já tenho trabalho suficiente para arrumar uma história todo dia." "Ele só queria divertir com graça", diz comunicado da mulher e filhos "Ele não defendia um ponto de vista ou visava a um público específico - ele só queria divertir com graça", diz o comunicado da mulher e dos dois filhos. "Nós acolhemos Frank & Ernest desde o seu início e eles têm sido fonte de momentos maravilhosos para nosso família." Curiosamente, em junho de 2000, os personagens protagonizaram uma curiosa encrenca no Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil, seção São Paulo, recebeu uma reclamação de um advogado integrante da instituição dizendo que Frank & Ernest tinha incorrido em uma ofensa à categoria. Os personagens eram citados na ação como "requeridos", o que implicava que os próprios cartuns teriam de se defender, e não o artista. O alvo da OAB era uma tira publicada pelo Jornal da Tarde na época, na qual Frank dizia: "Eu não me importaria de a Justiça ser cega, se os cachorros-guias não fossem todos advogados." Frank se referia ao primeiro quadrinho, em que aparece a personificação da Justiça na antigüidade romana (a estátua vendada, com uma espada em uma das mãos e, na outra, uma balança). Thaves também criou outros personagens, como King Baloo, nos anos 80, com Scott Stantis - que anunciou a intenção de fazer um tributo ao parceiro para ser publicado em sua tira no dia 10 de setembro. Como um tributo final ao desenhista, a família dele - a mulher, Katie, a filha Sara e o filho Tom - colocou no seu website (http://www.frankandernest.com) uma tira de 1998, na qual Ernest perguntava a Frank: "O que você gostaria que escrevessem no seu epitáfio?" E Frank responde: "Continua no próximo capítulo..."