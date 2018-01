Criações em constante movimento

Quem passou pela linha verde do Metrô de São Paulo na tarde de ontem foi surpreendido por um desfile de 40 modelos que transformaram em passarela os vagões das estações Vila Madalena, Ana Rosa, Alto do Ipiranga e Vila Prudente para o desfile de peças de 15 estilistas brasileiros, como Alexandre Herchcovitch, Glória Coelho, João Pimenta e André Lima.

O evento abriu a temporada de outono/inverno 2014 da 36ª edição da São Paulo Fashion Week, que começa oficialmente hoje no Parque Villa Lobos com o tema deslocamentos e focará não apenas no movimento, mas no olhar, nas formas e em todo o processo da moda. Ao meio-dia, um camarim translúcido na estação Vila Madalena recebia modelos para os últimos retoques na maquiagem e ajustes nas roupas para que elas pudessem, enfim, caminhar rumo à próxima parada, a estação Ana Rosa, que durante os 5 dias de SPFW abrigará um telão que exibirá todos os desfiles que acontecerão nas passarelas do Parque Villa Lobos.

Durante todo o trajeto, até a estação Vila Prudente, a cantora Gigi Suleiman deu conta da trilha sonora, enquanto as pausas e poses das modelos aconteciam sob flashes de fotógrafos e os olhares atentos e curiosos de usuários e admiradores que nunca tiveram a oportunidade de ver um desfile de perto. "Para quem não conhece, é muito bom poder acompanhar e conhecer como funciona um desfile de verdade", disse o estudante Jonatas da Silva.

Atrações. Hoje, a maratona de desfiles começa com a Animale, que traz a super modelo Karlie Kloss, norte-americana que é considerada o novo padrão de beleza mundial. Em seguida, a grife paulistana UMA, de Raquel Davidowicz, em vez de realizar um desfile convencional, faz uma apresentação de sua coleção com uma performance da São Paulo Companhia de Dança. "A dinâmica este ano é totalmente diferente. As provas de roupa foram mais desafiadoras, pois os modelos agora dançam e estão sempre em movimento", comentou a estilista.

Na programação do Fórum, que ocorre na Praça das Artes, no centro, hoje e amanhã, Oskar Metsavaht apresenta amanhã os resultados do estudo do projeto Traces, realizado pelo Instituto-E, m parceria com o Imels (Italian Ministry for Environment), Land and Sea, Osklen e Fórum das Américas. Além da responsabilidade ecológica e social que o estudo apresenta ao fazer o rastreamento dos impactos socioambientais de seis de seus produtos, Oskar defende o conceito do novo luxo para falar de um consumo mais sustentável. "Luxo hoje é ser um consumidor responsável, que, ao comprar um produto de qualidade, valoriza a matéria-prima, o material, o trabalho", declarou ele ao Estado. "Sofisticação é saber a história de uma peça, que tem qualidade, passou por uma cadeia de responsabilidade socioeconômica e ecológica."

A coleção da Osklen, inspirada no universo do futebol, ele apresenta hoje. "Sempre quis fazer um desfile inspirado no futebol. É a hora. O mundo todo vai estar no Brasil ano que vem. É tão rico. Vai ser uma coleção linda", adiantou o estilista ao Estado.

LINE UP DA SEMANA

Hoje

Animale - 17h30

UMA Raquel Davidowicz - 18h30

Tufi Duek - 20h

Osklen - 21h30

Amanhã

Alexandre Herchcovitch (Fem) - 10h30

Acquastudio - 16h

Fernanda Yamamoto - 17h30

Vitorino Campos - 19h

Juliana Jabour - 20h

Quarta-feira

FH Fause Haten - 10h30

Ellus – 11h30

Lilica Ripilica - 16h

João Pimenta - 17h

Forum - 19h

Triton - 21h

Cavalera - 22h

Quinta-feira

Pedro Lourenço - 10h30

Gloria Coelho - 14h

Ronaldo Fraga - 16h

Patricia Motta - 17h30

Lino Villaventura - 19h

Colcci - 20h30

Sexta-feira

Reinaldo Lourenço - 11h30

Amapô - 17h

Têca por Hêlo Rocha - 18h30

Alexandre Herchcovitch (masc) - 19h30

Samuel Cirnansck - 21h