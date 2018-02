Criação Data Estelar: Lua Vazia a partir das 12h58, horário de Brasília Tua vontade de criar uma perspectiva nova para tua existência é legítima e merece ser levada a sério. O primeiro sinal de que estás no bom caminho será, paradoxalmente, que as pessoas próximas não te levarão a sério e, pelo contrário, zombarão de ti de todas as formas possíveis. Diante desse cenário, não te diminuas nem deprimas, nem tampouco te armes com desejos de vingança, apenas compreende que a criatividade, apesar de desejada por todos, é também temida, e diante do temor nossa humanidade se comporta de forma peculiar, através da zombaria, por exemplo. Tua vontade de criar uma nova perspectiva para tua vida é legítima e reflete o anseio da alma de participar do processo criativo universal. Isso não é pouca coisa, é o vínculo que tua presença mantém com o corpo daquele em que te movimentas e experimentas ser.