Crespos trocam a política pelos afetos As questões raciais sempre estiveram no horizonte do grupo Os Crespos. Investigações sobre qual o lugar dos negros na contemporaneidade. Perguntas inconvenientes que teimavam em apontar novas e velhas contradições. Com Além do Ponto, espetáculo que estreia nesta quinta-feira, 10, no Teatro Ágora, a tônica parece ser outra. Saem da linha de frente os grandes temas. Entram as miudezas do afeto.